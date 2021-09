We nemen even de gaafste Ford-namen aller tijden met je door op deze regenachtige avond!

Het bedenken van autonamen is nog best lastig. Vraag maar aan de focus-groep die met Carisma, Nexia en Opirus aan kwam zetten. Je moet met autonamen rekening houden met een hele hoop dingen. Zo’n naam moet in elke taal wel lekker aanslaan, en niet per ongeluk iets anders betekenen (hallo Fiat Croma!).

Dat is precies de reden waarom Ford oude en bekende namen plakt op bestaande auto’s. Het zijn namelijk enorm sterke typenamen die klinken als een huis. Daarbij, de namen zijn al eigendom van Ford, dus ze hoeven niet opnieuw onderzoek te doen. Dus als je de Mustang Mach-E geen echte Mustang vindt, hebben we nieuws voor je. Ford is eigenaar van de naam én autofabrikant en die mogen dat zelf helemaal bepalen!

Ford heeft vorige week aangegeven meer gebruik te gaan maken van hun bekende namen. Logisch, want ze hebben in het verleden geweldige namen gehad. De kans is aannemelijk dat de meeste namen nog gewoon van Ford zijn. Dus mocht het merk verlegen zitten om een paar namen van vroeger, deze mogen ze van ons wel gaan gebruiken. Het gaat dus om de gaafste Ford namen die ze tegenwoordig níet gebruiken.











Ford Galaxie

1959 – 1974

Maar we hadden toch al een Ford Galaxie? Klopt, in Europa kon je sinds de jaren ’90 een Ford Galaxy bestellen, met een Portugese IJ. In de VS daarentegen was de Ford Galaxie (met IE) al voor langer een item. De Galaxie was een gigantische sedan, zelfs naar Amerikaanse maatstaven. Je kon de auto in sommige gevallen bestellen met een zescilinder, maar in principe kocht je deze auto met een V8.

Er waren uiteindelijk vier generaties van de Ford Galaxie. Het mooie is dat er allerlei verschillende carrosserie-varianten van waren. Van cabrio, Sportsroof, Station Wagon, 2-door Hardtop en 4-door hardtop. Na vier generaties verving Ford de Galaxie door de Ford LTD. Dat is dan de minste Ford-naam in de historie van het merk.

Ford Thunderbird

1955 – 1997 / 2002 – 2005

Soms heeft Ford een geweldige naam, maar weten ze niet wat ze moeten doen qua auto. Met de Ford Thunderbird heeft Ford met succes constant de verkeerde keuze gemaakt. Aanvankelijk was de Thunderbird een soort luxe Corvette-concurrent. Later werd het een gigantische coupé. Toegegeven, in bijna alle gevallen zag de Ford Thunderbird er waanzinnig cool uit.

In de jaren ’90 was het een bijzonder coole coupé (met achterwielaandrijving!). De auto maakte in 2002 een rentree als een retro-roadster voor vermogende boomers. Die in dat jaar al een Mercedes SL konden gaan rijden. De naam mag absoluut terugkeren, maar dan wel bij een echt coole grote coupé. In elk geval is de naam Thunderbird een van de gaafste Ford namen ooit.

Lincoln Zephyr

1936 – 1942 / 2005 – 2007

Een van de weinige namen die gebruikt werd door Ford, Mercury én Lincoln. De naam is al heel erg oud. Al in 1936 gebruikte Ford de naam op de verschillende modellen waarvan de Coupé (de HB-720 voor kenners) de coolste is. De auto komt nog uit de tijd dat de Amerikaanse merken V12-motoren verkochten. De naam keerde terug op een kleine Lincoln sedan in 2005.

Een soort Ford Fusion, maar dan wat luxer. Zie het als een C-Klasse concurrent. De naam Zephyr was weliswaar bijzonder cool, maar werd in 2007 omgedoopt tot ‘MKZ’, daar alle Lincolns een drie letter code hebben (net als Cadillacs uit die tijd). In beide gevallen niet cool.

Lincoln Versailles

1977 – 1980

De Lincoln Versailles was vernoemd naar het Franse kasteel van Koning Louis de dertiende, onder andere. Een perfecte naam voor een luxe sedan van het eens zo trotse Amerikaanse merk. De Lincoln Versailles is cool omdat er enkel en alleen Windsor V8’s in werden gelepeld. Deze zijn niet bijzonder krachtig, maar onverwoestbaar en klinken uit de kunst.

Er staat een paard in de gang! Ja ja, een paard in de, eh, oh. Lincoln Versailles in het restaurant!!!

Het brandstofverbruik staat niet in verhouding tot de prestaties, maar deze auto komt uit een tijd dat brandstof een paar dubbeltjes de gallon kostte. Ondanks dat deze auto 5,20 lang was, gold de Lincoln Versailles als het compacte alternatief. Misschien heb je er helemaal niets aan om het weten, maar dit was de eerste auto met verf op waterbasis, zoals we dat kennen tot op de dag van vandaag.

Lincoln Cosmopolitan

1948 – 1954

Het grote probleem is dat Cosmopolitan niet voor iedereen cool is. Aangezien je ze moet uitleggen dat het wél cool is, is de auto per definitie niet cool (aldus TopGear). Naast een puik Magazine en een smakelijke cocktail is de Cosmopolitan ook gewoon een naam voor een coole Lincoln.

Toegegeven, de auto geeft de naam Cosmopolitan weer een beetje glans. Maar kom op Ford, op een nieuwe kleine Ka deze naam plakken (helemaal over de breedte in grote chromen letters) en je hebt een winnaar.

Mercury Cougar

1967 – 2002

Deze naam werd al heel erg vaak genoemd in de comment sectie. De Cougar is een katachtige, die wij in Nedelrand Puma noemen. Daarnaast staat Cougar synoniem voor een oude fiets waar je het op wil leren. De Cougar is van alles geweest, maar sowieso een van de gaafste Ford namen aller tijden. In 1967 begon het als een luxe (en iests coolere) Mustang. Zo kon je aanvankelijk alleen maar achtcilinders krijgen (de XR-7 had dikste).

In 1974 werd de Mercury Cougar gebaseerd op de Torino, waardoor deze (nog) groter werd. In de jaren ’90 was de Mercury Cougar de luxe versie van de Ford Thunderbird. Daarna keerde de naam terug op een Mondeo Coupé, die in Nederland Ford Cougar heette, maar in de VS Mercury Cougar. In 2002 viel het doek voor die auto en de naam Cougar.

Mercury Cyclone

1964 – 1971

Maar de Cyclone is toch een hele GMC pickup? Nou, dat was wel de bedoeling ja. Echter, op het laatst werd de naam aangepast naar Syclone vanwege deze Mercury Cyclone. In 1964 werd de naam voor het eerst gebruikt op een speciale uitvoering van de Mercury Comet.

In 1968 (toen de Comet werd opgevolgd door de Montego) werd de Cyclone en op zichzelf staand model. De Cyclone was een sportieve Muscle Car die boven de Cougar gepositioneerd stond. Met deze auto werd ook daadwerkelijk geracet en er waren zelfs Aero Warrior-versie (zoals de Plymouth Superbird) van, de Spoiler II.

Mercury Marauder

1963 – 1965 / 1969 – 1970 / 2003 – 2004

Naast Midnight Marauders (een tof album van A Tribe Called Quest) is Marauder natuurlijk de aller-coolste Mercury ooit gebouwd. Aanvankelijk was Marauder een uitvoering van andere Mercury’s als de Montclair en Monterey van 1963 tot 1965. In 1969 keerde de naam terug om in 1970 weer te verdwijnen.

In 2003 maakte de Marauder een geweldige comeback. De Marauder was nu namelijk een Mercury Grand Marquis (stiekem een luxe Crown Vic) maar dan met wat Mustang-genen. Dus een 260 pk sterke V8 en veel heavy-duty onderdelen v an de politie Crown Victoria. De Marauder was extra cool vanwege het ontbreken van chroomwerk. Als laatste blijken ze ook nog eens onverwoestbaar. Nieuw verkochten ze dramatisch, maar tegenwoordig zijn het geweldige youngtimers. Kortom, een topnaam om terug te laten keren.

Ford Ranchero

1957 – 1979

Op dit moment zijn sportieve crossovers in, evenals sportieve pick-ups. En in dat segment mag het wat kosten. Waarom is er een Ranger, maar geen Ranchero? Naast het feit dat de Ranchero een coole auto is, is de naam dat ook. Uiteindelijk zijn er maar liefst zeven generaties gebouwd van de Ranchero.

Nu kan het zijn dat iemand zegt, moet dat niet tot 1991 zijn? Klopt, in Argentinië werd er een variant wat langer verkocht. Er zijn in Australië enkele Utes verkocht (in feite hetzelfde recept als de Ranchero), maar er zal toch zeker behoefte zijn aan zo’n wagen? Zeker als je zo’n gave naam tot je beschikking hebt.

Ford Vedette

1948 – 1954

Als je het hebt over de Vedette in zijn klasse, kijk niet verder. Ook deze naam is van Ford. Uiteraard. De naam werd gevoerd van 1948 tot 1954. In tegenstelling tot de enorme achtcilinders die je vindt in dit lijstje, heeft de Ford Vedette een vrij compacte achtcilinder. Een 2.2 V8 (‘Aquilon’ genaamd) of een 3.9 liter unit (de ‘Mistral’).

De auto werd in Frankrijk gebouwd. Destijds was het de enige auto uit Frankrijk met een V8. In vergelijking met veel andere Fords was de Vedette ietsje compacter en aanzienlijk lichter. Het model bleef tot 1954 gebouwd worden, maar werd op sommige markten nog tot 1956 verkocht, waaronder in ons eigen Nederland!

Ford Falcon

1960 – 2016

Dit is zo’n gevalletje ‘in de juiste taal klinkt het goed’, net zoals Maserati Quattroporte, bijvoorbeeld. Ford Valk klinkt niet bijzonder, maar Ford Falcon klinkt bijzonder cool. Het is ook vrij cool. Met name de Australische Ford Falcons zijn enorm gaaf. Je zou het kunnen zien als een soort Ford Scorpio. Het zijn grote bakken met enkel geweldige motoren.

Wilde je veel vermogen, dan koos je een 5.4 liter Boss V8. Is koppel je ding, dan was de Barra zescilinder turbo een topper. De naam Falcon debuteerde in 1960 zowel in Australië als in de VS. In 1970 stopte men in Amerika met de naam, maar in Australië werd het model geleverd tot 2016.