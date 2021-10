Gespot: AB-lezer loopt Brabus B50 tegen het lijf

Gewoon in ons eigen land even een zeer dikke Mercedes S-Klasse als Brabus (B50) tegenkomen. Het overkwam een Autoblog-lezer en gelukkig hebben we de foto’s nog!

Sommige auto’s zijn eigenlijk niet sportief, ondanks dat fabrikanten hun best doen. Je kunt dus wel een dikke AMG-motor in een S-Klasse bouwen, maar het blijft een soort rijdende kathedraal die ‘voor een kathedraal lekker snel van zijn plek komt’. Stiekem is daarom de Brabus B50 een prima compromis.

Brabus B50

Men neme een Mercedes S-Klasse Lang (V223) in S500 specificatie, dus met een drieliter zes-in-lijn die normaliter 435 pk en 520 Nm levert. Vervolgens voeg je daar relatief simpele motortuning aan toe, zodat deze getallen toenemen naar 500 pk en 590 Nm. Om de boel af te maken voeg je een luxe interieur toe en bij het uiterlijk komen er wat subtiele aerodynamische onderdelen bij. Ten slotte maak je het hele apparaat zwarter dan middernacht en voeg je extreem grote putdeksel-velgen toe. Dat is de Brabus B50. Gewoon een iets krachtigere S500 die luxueus en ietsje sneller is.

Gespot in Nederland

Het resultaat is een sinister apparaat, dus moet je goed je best doen om te herkennen dat het iets speciaals is. Autoblog-lezer Sebastian wist de bijzondere Brabus B50 te onderscheiden van de rest en maakte er wat plaatjes van. Dat alles op een plek waar je het wellicht niet verwacht: het Groningse Appingedam.

Vers op kenteken

Een S-Klasse van de nieuwste 223-generatie is sowieso nog niet zo lang leverbaar, maar deze Brabus B50 is echt splinternieuw en het kenteken bevestigt dat. De uitgifte van het kenteken was 13 oktober en toen is er 265.319 euro afgetikt voor de dikke sedan.

Een lekker dik apparaat dus en een mooie auto die we erbij hebben in ons landelijk autoregister. Waarschijnlijk nu al de dikste S500 van ons land.