Brabus B50 is de betere en snellere S500 - Autoblog.nl

De Brabus B50 is voor de mensen die nog nét even wat beter opgelet hebben op school.

Elke keer is het de auto waarop zijn concurrentie kan stukbijten: de Mercedes-Benz S-Klasse. Het is niet dat de Audi A8 en BMW 7 Serie niet goed zijn, verre van dat. Het is bewonderenswaardig hoe Mercedes tóch altijd weer een voorsprong weet te nemen met zijn vlaggenschip.

Dat de beste auto ter wereld, zoals de S-Klasse vaak genoemd wordt, toch beter kan, bewijst Brabus. Want de tuner c.q. fabrikant uit Bottrop weet er bijna altijd een schepje bovenop te doen. Dat eindigt vaak met de meest wilde V12-conversies. Die gaan er ongetwijfeld komen. Mercedes heeft deze namelijk onlangs bevestigd voor de Maybach S-Klasse. Brabus heeft dus straks een passende motor waarmee ze aan de slag kunnen gaan.

Brabus B50

Maar voor nu richt Brabus zich meer op het ‘midden’ van het gamma. Het gaat in dit geval om de Brabus B50. Hoe de Duitsers te werk gaan, mag geen verrassing meer zijn. Ze hebben een zwarte Mercedes-Benz S500 (V223, V, dus de lange versie) gepakt en deze aangekleed met de nodige items. Het aerodynamicapakket is verrassend ingetogen.











Het is allemaal iets dikker, maar zeker niet over de top. Helaas kiest Brabus er bijna altijd voor om een zwarte auto te ‘veredelen’, waardoor het nauwelijks opvalt. Ook de verlaging (dankzij een Airmatic Sport Unit-module) van 25 mm is zeer subtiel te noemen. Neem een donkerblauwe Brabus B50 en je kunt bijna anoniem door het leven.

Gesmede Monoblock M Platinum Edition-velgen

Waar je niet omheen kunt, zijn de 21 inch grote Monoblock-velgen, de M Platinum Edition-wielen om precies te zijn. Ze zijn uiteraard gesmeed en kenmerkend dankzij een ‘pannenkoek’-design. Voor zijn ze 9Jx21 (met 265/35 ZR21 banden) en achter 10,5Jx21 (met 305/30 ZR 21 banden). Verder zien we vier ronde uitlaten en zwarte ‘Brabus’ en ‘B50’-badges.

















Motortuning Brabus B50

Dat B50 slaat op de motortuning. Het is een vrij simpele vorm van kietelen: geen vergrote cilinderinhoud, gesmede zuigers of wildere nokkenassen. Nee, gewoon een PowerXtra-module. Dankzij deze module stijgt het vermogen van 435 pk naar 500 pk. Het maximale koppel bedraagt maar 590 Nm (plus 70 Nm), dat verkrijgbaar is van 1.800 tot 5.800 toeren. In dit geval gaat het om een Brabus B50 4Matic, die nu in 4,7 tellen naar de 100 km/u kan sprinten. De topsnelheid is alsnog begrensd op 250 km/u. Misschien wel belangrijker is dat Brabus grantie geeft (3 jaar of 100.000 km).













Diesel

Als je heel veel kilometers maakt, of van bijzonder veel trekkracht houdt, is er ook een Brabus B40. Deze is gebaseerd op de S400d, inderdaad met zelfontbrander. Ook deze krijgt een PowerXtra-module, waardoor het vermogen stijgt naar 370 pk en 750 Nm aan trekkracht. In 5,2 seconden zit je op de 100 km/u met de turbodiesel, ook hier is de topsnelheid begrensd op 250 km/u.



















Interieur

Als laatste is er natuurlijk het interieur. Mercedes is hier zelf ijzersterk in, maar bij de Brabus B50 is het net eventjes wat fraaier gedaan. Waarschijnlijk hebben ze iets meer budget gehad. In dit geval is er gekozen voor een two-tone interieur, maar je kan in principe alles kiezen wat je maar wenst. Leuke touch zijn de Brabus ‘B’s in de hoofdsteunen. Minder gepast zijn de aluminium sportpedalen. Alsof je een maatpak aan hebt met Nike-sportsokken. Ook het carbon is een beetje misplaatst, maar diverse soorten hout zijn vast mogelijk.

Je kunt de Brabus B50 nu bestellen. Mocht je dit exemplaar direct (op de foto’s) van Brabus willen overnemen, dan dien je 293.464,71 euro (excl. BPM) af te dragen.