Gespot: de dikste politieauto’s van Nederland

We zetten vandaag politieauto’s op een rij waar ze in Dubai jaloers op zijn.

Zoals je wellicht hebt meegekregen heeft de politie hun nieuwe Kuga’s en X1’s in ontvangst genomen en krijgen ze straks ook nog nieuwe E-Klasses en Enyaq’s. Allemaal geen bijster spannende auto’s, dus daarom gaan we vandaag kijken naar politieauto’s die wél spannend zijn. Daarvoor zijn we in de archieven van Autoblog Spots gedoken.

Voor alle duidelijkheid: we kijken naar neppe politieauto’s. Daarmee bedoelen we geen Photoshops, maar auto’s die niet officieel als politieauto dienst doen. Maar dat had je waarschijnlijk al door.

We trappen maar meteen af met de dikste van allemaal: een Bugatti Veyron in politie-uitmonstering. Dit is een van de welbekende Bugatti’s van M. Perridon, die in 2014 een politiewrap kreeg ter gelegenheid van de 112-dag te Delft. Daarom kneep de politie een oogje dicht, want normaalgesproken is dit niet legaal.

In Nederland met een neppe politieauto rondrijden mag dus niet, maar in buitenland is er geen haan die ernaar kraait. Deze F12 deed mee aan de 2016-editie van de Streetgasm-rally, van Praag naar Monaco. De auto is destijds nog wel aangehouden toen deze op een open trailer door Nederland werd vervoerd. De politie deed uiteindelijk niet al te moeilijk – ook al waren ze ongetwijfeld jaloers – en de neppe politieauto mocht zijn weg vervolgen richting Praag.

Een van de coolste neppe politieauto’s is toch wel deze 918 Spyder, die door Porsche Centrum Gelderland een Rijkspolitie-livery heeft gekregen. Dit is een bekende verschijning, want deze auto heeft door de jaren heen op diverse evenementen de show gestolen. In 2022 heeft Porsche Centrum Gelderland ook nog een tweede 918 in Rijkspolitietrim gehuld, voor de Dutch GP. Dit leverde een epische promotievideo op.

Zoals je ziet is de agent op de foto niet boos dat iemand een F430 heeft uitgedost als politieauto. Dat komt omdat deze actie in samenwerking met de politie was. De auto werd in 2012 gebruikt om zieke kinderen een leuke dag te bezorgen tijdens Racen tegen Kanker op Assen.

Niet alleen Porsche Centrum Gelderland heeft een politieauto gemaakt, hun Twentse collega’s hebben dit ook al eens gedaan. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de 911 creëerden ze een moderne versie van de Rijkspolitie 911. Alleen een beetje jammer dat het geen Targa is…