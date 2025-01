Nieuw op Nederlands kenteken: cabrio met zes-in-lijn die €256k kost

We kijken naar de exoten die in december in het RDW-register zijn verschenen.

Iedereen zal gemerkt hebben dat december nogal somber en grijs was. Gemiddeld over het land waren er slechts 29 uurtjes waarbij de zon zichtbaar was. En dat terwijl ook nog het grootste gedeelte van het Nederlandse wagenpark voorzien is van een saai kleurtje saai kleurtje. Gelukkig kon de importeur van Lamborghini voor wat afwisseling zorgen.

Lamborghini Revuelto

Het begint al met het feit dat in december het aantal Revuelto’s op Nederlands kenteken bijna verdubbeld werd. We gingen van zes naar elf stuks, niet slecht voor zo’n exclusieve auto. Ook blijken de laatste vijf zeer stevig aangekleed te zijn. De gemiddelde prijs is bijna € 60.000 hoger dan van de Revuelto’s die eerder al op kenteken zijn gezet, waarbij de topper een prijskaartje heeft van maar liefst € 788.265. Daar is de eigenaar dus helemaal los gegaan op de optielijst.

De favoriete kleuren voor de Revuelto’s in Nederland zijn oranje en groen, van beiden zijn er nu drie. Oranje is natuurlijk de meest opvallende van de twee, maar één groen exemplaar is het daar duidelijk niet mee eens. Deze is uitgevoerd in de bijzondere kleur Verde Agave Lucido, een combinatie van groen en paars waarbij de kleur afhankelijk is van de hoek en de lichtinval.

De andere vijf Revuelto’s zijn uitgevoerd in het blauw (2x), grijs, zwart en geel. Zet ze alle elf naast elkaar en je zal het grijze winterweer snel vergeten.

Ferrari Purosangue

Als we het toch hebben over dure exclusieve auto’s waarvan er in december relatief veel op kenteken zijn gezet: de Ferrari Purosangue. Daarvan steeg het aantal van 16 naar 19. Drie nieuwe auto’s met een prijskaartje van ongeveer € 650.000.

Twee van de drie nieuwe Purosangues zijn uitgevoerd in het rood, een kleur die je eigenlijk niet zo veel ziet op dit model. Terwijl het best mooi kan zijn, zoals de Purosangue in ‘Opaco’ die al wat eerder op kenteken werd gezet.

Als je kijkt naar alle Ferrari’s die op Nederlands kenteken staan, dan is zo’n 44% rood. Tien jaar geleden lag dit percentage nog een stukje hoger, rond de 50%. Bij de Purosangue heeft rood dus duidelijk niet de voorkeur, daarbij is maar zo’n 20% rood. Een schril contrast met bijvoorbeeld de Ferrari 328’s die nog in Nederland rondrijden, daarbij is 83% van een rode kleur voorzien.

Rolls-Royce Spectre

Nog eentje in dezelfde categorie: de Spectre. Je kon al lezen dat het voor Rolls-Royce een verkooptopper is. Net zoals bij Tesla moest er in de laatste maand van het jaar nog wel even goed gescoord worden en zo werden er in december maar liefst vier op kenteken gezet. En dat met een prijs van ruim een half miljoen euro!

Lamborghini Aventador SVJ Roadster

Foto: Louwman Exclusive

We gaan nog even terug naar Lamborghini en naar de grijze winterdagen die opgevrolijkt moeten worden. Een goed medicijn daarvoor is een Aventador LP770-4 SVJ Roadster, uitgevoerd in het geel. Nou ja, geel? De RDW kent natuurlijk maar een paar basiskleuren en dat betekent wel dat de kleur soms iets anders is dan je zou verwachten.

Het desbetreffende exemplaar is namelijk uitgevoerd in Oro Elios, metallic goud. Geheel nieuw voor Nederland is de auto trouwens niet, zo heeft de auto een tijd gestaan bij Louwman Exclusive, die de SVJ in september vorig jaar nog toonde tijdens het Wheels Mariënwaerdt evenement.

Morgan Midsummer

Rond midwinter een Midsummer registreren? Misschien een vreemde combinatie, maar daar gaan we zeker niet over klagen als het om een Morgan Midsummer gaat. Een prachtig ontwerp van Pininfarina, een BMW zes-in-lijn zoals in de Plus Six, een gelimiteerde oplage van slechts 50 stuks. Daar hangt wel een prijskaartje van € 256.227 aan. In tegenstelling tot de auto die vorig jaar gepresenteerd werd heeft deze Nederlandse Midsummer wel een voorruit. Een dak ontbreekt nog steeds, zodat je altijd van het Nederlandse zonnetje kunt genieten. Oh ja, dat was nou net het probleem in de decembermaand. Dan maar even wachten op het voorjaar.

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen

