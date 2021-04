Is dit de bruutste G-klasse van Nederland? - Autoblog.nl

Met deze Urban G 63 weet je zeker dat je indruk maakt in de binnenspiegel van je voorligger.

Een Mercedes G-klasse begon ooit als werkpaard, maar daar zou anno 2021 waarschijnlijk niet meer zoveel animo voor zijn. Toch heeft de Geländewagen alsnog bestaansrecht: als luxe SUV met robuuste looks. Daarom heeft de G-klasse, net als de Defender, nog een opvolger gekregen.

Een standaard G-klasse is al een imposante auto, met zijn karakteristieke zeecontainer-design. Als een auto toch al niet bescheiden is, waarom zou je er dan niet nog een schepje bovenop doen? Dit kon altijd al bij Brabus, maar sinds kort is er een nieuwe speler die aardig aan de weg aan het timmeren is: Urban Automotive. Deze Britse tuner begon met auto’s uit eigen land (Range Rovers en Defenders), maar sinds 2019 houden zij zich ook bezig met de G-klasse.

Er staat momenteel één Urban G-klasse te koop in Nederland. Je raadt het al, dat is de auto die je hier op de foto’s ziet. De AMG-grille met verticale spijlen is nog aanwezig, maar verder is de G-klasse rondom voorzien van Urban-accessoires. Denk daarbij aan een nieuwe voorbumper, achterbumper, side skirts, motorkap en LED-verlichting op het dak. Daarbij is Urban Automotive niet te zuinig geweest met carbon fiber. Om de brute look af te maken is de G-klasse voorzien van 23 inch velgen van Urban.

Op motorisch vlak is deze G-klasse ook niet standaard. In een reguliere G 63 heb je de beschikking over 585 pk, in deze Urban G-klasse is daar maar liefst 705 pk van gemaakt. Dankzij de aangepaste uitlaat laat de V8 ook een diepere brul horen.

Hoewel de G-klasse – ondanks de aanpassingen – qua looks nog altijd dicht bij het origineel staat, is dit allesbehalve een spartaans werkpaard. Adaptive cruise control, park assist, Burmester premium audio, elektrisch schuifdak, massagestoelen: alles zit erop.

Deze unieke Urban G 63 wordt momenteel aangeboden door Roobol Exclusive Cars op Marktplaats. De vraagprijs is €329.900.