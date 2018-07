Gestolen auto van AB-lezer gedeeltelijk teruggevonden

Niet op de juiste manier.

Ruim een week geleden schreven we DIT artikel over de gestolen Dodge RAM van Roy. De pickup werd gejat in de omgeving van Aalsmeer. Inmiddels heeft Roy laten weten dat zijn Dodge is teruggevonden, al is het niet in een staat waarop je zou hopen.

Zoals wel vaker bij autodiefstallen ging het de dieven om de onderdelen van de auto. Een auto wordt dan gejat en op een locatie gedemonteerd. De onderdelen gaan op bestelling door naar een koper. In een loods zijn de stukken Dodge RAM gevonden. Onder meer het stuur, delen van de uitlaat en de motor werden los van de rest van de auto aangetroffen. De onderdelen zijn gevonden naar aanleiding van een routinecontrole van de douane in Den Haag.

Een deel van de onderdelen stond al verpakt klaar om getransporteerd te worden. Helaas zijn belangrijke zaken van het chassis, interieur en de gehele achteras al verscheept. De dieven gingen hardhandig gewerkt. Zo werden kabels die niet nodig waren kapot geknipt om zo sneller bij het gewenste onderdeel te kunnen komen.

Het goede nieuws is dat er twee verdachten zijn aangehouden en momenteel vastzitten. Deze twee kunnen mogelijk vertellen waar de rest van de auto is. Het gaat om twee mannen van Oost-Europese afkomst zonder vaste woon- of verblijfplaats. Beter iets dan niets kunnen we in dit geval stellen. Van deze puzzel kun je echter nog maar weinig maken.