Kun jij deze gestolen Dodge RAM terugvinden?

Het is helaas weer eens zo ver.

Sommige dingen lijken gewoon door te gaan, ten zeerste spijt. Auto’s wekken bij veel mensen begeerte op. Sommigen besluiten daarom enorm hard te werken om hun droomauto aan te kunnen schaffen. Zo is het ook het geval met Roy. Hij heeft een van de vetste pickups die je op dit moment kunt kopen: en Dodge RAM Quad-cab met de begeerde 5.7 liter grote HEMI V8. Tot voor kort was het zijn trots op wielen.

Je voelt hem al aankomen, want helaas zijn er ook sujetten die niet besluiten om heel erg hard te werken, maar om de auto simpelweg te stelen. Vanmorgen om 08:30 kwam Roy erachter dat zijn auto er niet meer stond. Op de camera’s is te zien dat de auto wegreed om 03:15. De auto is voorzien van een Lo-Jack, maar deze is enkel voor de Benelux. De sleutel, alsmede de reservesleutel, liggen nog binnen in zijn huis. De auto is simpelweg gewoon meegenomen.

De auto in kwestie is een Dodge RAM met vier deuren en zoals gezegd de enorme achtcilinder motor, die loopt op zowel benzine als LPG. De auto heeft een geheel zwart gespoten grille en ook de velgen zijn zwart gespoten. Opmerkelijk detail is de lichtunit onder het kenteken. Over het kenteken gesproken, deze luidt: V-709-FJ. De Dodge RAM is gestolen in de omgeving van Aalsmeer.

Mocht je iets gezien hebben, dan kun je ons uiteraard een bericht sturen op tips@autoblog.nl. Wij sturen het dan zo snel mogelijk naar Roy door.