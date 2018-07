Dit zijn de auto’s van Dylan Groenewegen

Wat rolt de Max Verstappen van het wielerpeloton eigenlijk?

Toegegeven, ik ben eigenlijk helemaal geen fan van wielrennen of andere duursporten. Het enige wat saaier is dan zelf urenlang beulen op een fiets, 42 kilometer lopen, tien kilometer zwemmen in open water of combinaties van alledrie, is kijken naar de mafklappers die dit doen. Schotel mij maar de 100 meter sprint voor, of de NBA en NFL. Dat laatste kan ook lang duren, maar de actie zelf is in ieder geval flitsend en explosief. Vuistregel: sporten waarbij je meer hebt aan anabolen zijn leuker dan sporten waarbij je aan de EPO moet.

Dat gezegd hebbende ontkom je als iemand die sport een warm hart toedraagt er niet aan om de Tour de France te kijken. En met ‘kijken’ bedoel ik dan af en toe een keer inschakelen om te zien of er al gesprint wordt, plus ’s avonds het tourjournaal aangluren. Want laten we eerlijk zijn: vlakke etappes zijn dankzij de ‘oortjes’ een farce geworden, zo heb ik me laten vertellen door Maarten Ducrot. Het kan gewoon niet dat iemand het leuk vindt om naar die eerste uren van zo’n etappe te kijken.

Maar het feit dat je eerst pakweg 200 kilometer moet fietsen voordat je los mag gaan maakt het wel een unieke uitdaging voor de sprintkanonnen. Eigenlijk staan duurvermogen en explosiviteit elkaar namelijk in de weg. Voor het laatste heb je witte spiervezels nodig, krachtig en snel samentrekkend maar ook rap uitgeput. Voor het duurvermogen zijn rode spiervezels essentieel, goed doorbloed (vandaar ‘rood’) en uitermate geschikt voor aerobe dissimilatie. Probleem is alleen: als je duurtraining gaat doen neigen de witte vezeltjes zich om te zetten in rode vezeltjes, een proces dat bovendien moeizaam omkeerbaar is. Dat moet dus een aparte balanceertruc zijn voor de Kittels, Escobars Gaviria’s en Groenewegens.

Enfin, Groenewegen heeft zijn lijf dit jaar kennelijk goed op punt getsjoeneerd, want hij heeft al twee etappes in de tas. Voor ons reden om de kijken of hij zijn wagenpark eigenlijk ook op punt heeft staan. Na het doorspitten van wat voelt als duizenden foto’s van fietsen en spandex heb ik zijn waggies gevonden. You’re welcome.

1. Land Rover Range Rover Sport

Zwart met zwarte velgen. Een geijkte keuze voor voetballers wielrenners.

2. Ford Mustang GT cabrio

Jazeker, Dylan is een van die spaarzame Nederlanders die een Mustang (rijtest) met V8 op Nederlandse platen rijdt. De auto heeft een catalogusprijs van 124.161 Euro, waarvan 66.179 Euro BPM en nog een flink stuk BTW. De dank van de staatskas is greaut!

Bonus huurbakkie: Chevrolet Camaro

De sprinter lijkt sowieso wel wat te hebben met American muscle. Op vakantie huurde hij deze rode ‘Maro die hij prompt op Twitter gooide met de bijgaande tekst ‘Vakantie kan beginnen’.

Image-Credit: Dylan Groenewegen via Instagram en Twitter