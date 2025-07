Gestolen M5 van Top Gear-presentator teruggevonden dankzij het internet

Veel Instagram-volgers hebben heeft zo zijn voordelen.

Tip van de dag: als je een auto gaat stelen, kies dan niet voor een auto met een bekende eigenaar. Waarom dat een slecht idee is, ontdekte een dief die de geliefde M5 van Chris Harris ontvreemde. De auto werd in no time teruggevonden.

Harris is een groot M5-liefhebber. Hij heeft er namelijk niet één, maar twee: een E28 en een gloednieuwe M5 Touring. Het contrast tussen deze auto’s kan haast niet groter zijn, maar toch zijn het allebei M5’s. Uiteraard is de E28 de favoriet van Chris Harris.

Helaas voor Chris werd juist die auto drie dagen geleden gestolen. Zo’n E28 is vandaag de dag flink wat waard, en erger nog: Chris Harris had de auto al 19 jaar in zijn bezit. Dan is het nooit leuk als zo’n auto gestolen wordt, ongeacht de financiële waarde.

Nu is Chris Harris toevallig een van de bekendste figuren in de autowereld, met 896.000 volgers op Instagram. Hij riep daarom zijn volgers op om uit te kijken voor deze auto. Dat bleek zeer effectief: nog diezelfde dag reageerde iemand dat de M5 bij hem in de straat stond.

De beste man bleef bij de auto tot Chris Harris arriveerde en weer herenigd was met zijn M5. Dankzij deze held heeft dit verhaal een happy ending. De dieven hadden wel een velg beschadigd en het een en ander losgetrokken in het interieur, maar dat is allemaal weer te fixen. Chris Harris zal allang blij zijn dat hij de auto weer terug heeft.