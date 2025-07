Goedkopere Tesla wordt gewoon een kale Model Y

Een nieuw model kunnen we op onze buik schrijven.

Zoals we eerder vandaag al schreven zijn de verkoopcijfers van Tesla nog steeds prut met peren. Oké, in absolute aantallen valt het wel mee, maar Tesla verkoopt aanzienlijk minder auto’s dan vorig jaar. De wereldwijde verkopen vielen in het afgelopen kwartaal 13% lager uit dan in 2024.

Dat komt natuurlijk deels omdat Elon Musk uit de gratie is gevallen, maar een goedkoper model zou toch een gamechanger kunnen zijn. Zo’n model heeft het merk heel hard nodig op dit moment. Tesla belooft al een tijdje dat deze eraan zitten te komen.

Het wachten is nu bijna voorbij, want in het kwartaalrapport staat te lezen dat de eerste exemplaren al gebouwd zijn. Eigenlijk zou de goedkopere Tesla in het eerste halfjaar al gelanceerd moeten worden, maar dat wordt nu een beetje lastig.

Wat we ons precies moeten voorstellen bij de goedkopere Tesla bleef heel lang in nevelen gehuld. Tijdens presentatie van de kwartaalcijfers geeft Elon Musk eindelijk duidelijkheid, na een vraag van een journalist. Hij zegt dat het goedkope model “gewoon een Model Y” is.

We we dus kunnen verwachten is een kale versie van de Model Y. Denk aan het ontbreken van overbodige luxe en een kleinere accu. Hoeveel de auto echt afwijkt van de reguliere Model Y moet nog blijken. Het is ook nog niet bekend of de auto een aparte naam gaat krijgen of dat het gewoon een variant wordt van de Model Y.

De prijs van de Model Y begint nu bij €45.990, dus Tesla moet flink bezuinigen om deze auto enigszins betaalbaar te maken. De goedkoopste Tesla die je nu kunt krijgen is een Model 3 voor €39.990, maar die positie wordt dus overgenomen door de basic Model Y.

Hoe zit het dan met de ‘Model 2’? Tesla zou toch met een $25.000-model komen? Dat klopt, maar deze plannen zijn in de ijskast gezet ten faveure van de Cybercab. Je zou zeggen: geef dat ding een stuur en je hebt een goedkope EV, maar dat is Elon Musk niet van plan. Je koopt maar lekker een gestripte Model Y.