Getunede Mégane RS Trophy is wel/niet* geslaagd

*Doorhalen wat niet van toepassing is bij deze getunede Mégane RS Trophy.

De huidige Renault Megane R.S. is een bijzonder leuke auto. In de Trophy-specificiatie is het zelfs een spectacualire auto en de Trophy-R is knettergek op de goede manier.

Driedeurs

Het enige wat een beetje mist is een driedeurs uitvoering. Ja, een vijfdeurs is praktischer en dat is een belangrijk onderdeel van de hot hatch, maar die coupé (zoals Renault de driedeurs Mégane noemde) had meer een eigen gezicht. Het paste iets beter bij de sportieve inborst van de Mégane RS.

Upgrade

Mocht je een Mégane RS hebben van de vorige generatie en toe zijn aan een upgrade, dan heb je twee keuzes. Je gaat voor het nieuwe model of je gaat wat leuke dingen met je huidige auto. Met goed tunen heb je, per keer dat je een upgrade monteert, weer dat gevoel van ‘een nieuwe auto’. Dat maakt het een verslavende bezigheid.

Smaak

Of je dan moet doen wat ze deze Mégane R.S. hebben aangedaan, wagen we te betwijfelen. Tuning is altijd heel erg smaak gebonden. Als je weinig smaak hebt, is het wel eenvoudiger om onderdelen te vinden. Dat is wel een handige bijkomstigheid.

Schroefset

We beginnen met het goede werk van de getunede Mégane RS Trophy. Er zit namelijk een schroefset onder van KW, een van de betere leveranciers als het aan komt op relatief betaalbare en hoogwaardige schroefsets. De auto staat niet allen lager op zijn wielen, het zijn ook andere wielen. Het zijn namelijk Project 3.0-velgen van Barracuda die op speciale bestelling zijn afgewerkt in rood met zwart. Het is waarschijnlijk peperduur, maar ziet er spotgoedkoop uit.

8,5J

Aan de andere kant is de stance van de getunede Mégane RS Trophy wel erg fraai. Er is net voldoende tussen de wielkasten en banden. De velgen zijn 8.5J x19 en worden vergezeld door 225/35 ZR19 banden. Om te zorgen dat de wielen aan de voorzijde niet te ver naar buiten steken, is er een JMS spatbordbeschermer. Als ze ‘m nu rood haden gemaakt met hoogglans zwarte velgen of donkerblauw met gouden wielen (Williams hoedtik), was het resultaat wellicht geslaagder

Wrapje

Het meest afgrijselijk op deze getunede Mégane RS Trophy is namelijk de wrap van de firma Sticker-Werk. Ja, het is origineel, maar niet echt een voorujitgang. Een mat printje is een beetje fout en een beetje 2013, alhoewel de wrap daarmee wel period correct is.

Standaard

Dan de motor van de getunede Renault Mégane RS Trophy. Dat is nog altijd een 275 pk sterke 2.0 viercilinder met 360 Nm. Daar kan met gemak meer uit gehaald worden, maar wellicht dat je met betere banden en onderstel meer rijplezier kan halen dan nog meer wielspin. De motor in een Mégane RS is niet de reden dat je een Mégane koopt, het gaat juist om die wegligging.

Dus dan is het woord nu aan jullie: wat zouden jullie doen? Tunen of toch gaan voor het nieuwe model? Laat het weten, in de comments!