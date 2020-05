Bugatti doet extreem met deze Chiron Pur Sport

De nieuwe Bugatti Chiron Pur Sport, maar dan in een extreme uitdossing.

De Chiron begint al aardig op zijn grote broer te lijken. Het begint met één modelvariant en aantal jaren later zijn ze niet meer op één hand te tellen. De Veyron kent veel specials en ook de Chiron lijkt een vergelijkbare behandeling te krijgen. Je kunt het Bugatti niet kwalijk nemen. Zolang de klanten miljoenen betalen voor zo’n auto doen ze toch iets goed.

In maart onthulde Bugatti de Chiron Pur Sport. Kort samengevat een Chiron voor op het circuit. Afgezien van de gigantische spoiler, was de Pur Sport niet eens zo heel choquerend. De blauwe introductiekleur voelde immers als een warm bad. Toen de Chiron in 2016 werd onthuld maakten we voor het eerst kennis met de blauwe tint.

Maar hoe anders oogt een Chiron Pur Sport in een afwijkende kleur. Bugatti heeft twee nieuwe specificaties gedeeld van de hypercar. Het gaat hier om een groene Chiron Pur Sport en een geel exemplaar. Bij de laatstgenoemde variant is ook het interieur meegenomen in deze chiquita uitdossing.

Naast de spoiler, komt de Chiron Pur Sport op Michelin Pilot Sport Cup 2R’s en 20-inch magnesium velgen die vier kg per velg van het gewicht snoepen.