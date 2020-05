Ford Ranger Thunder is heel erg begrensd op 4.500

De Ford Ranger Thunder is super exclusief. Relatief gezien dan.

De bestverkochte auto van de gehele wereld is de Ford F-150. Dat is op zich vrij eenvoudig. In de VS is het een ‘truck’, waardoor de eisen waaraan de auto moet voldoen lachwekkend laag zijn. Natuurlijk is het ook gewoon een bedrijfswagen, maar de auto wordt lang niet als dusdanig gebruikt. Het is een way of life.

Pick-ups

Het is de auto waarmee je naar de Wendy’s rijdt, de auto waarmee je naar High School Prom gaat en de auto waarmee familieleden met elkaar gaan trouwen. In Europa doen we dat toch minder. Het rijden met pick-ups, bedoelen we dan.

Klasse lager

De F-150 zien we geregeld voorbij komen, maar dat is allemaal grijze import. In Europa is de klasse onder de F-150 wat populairder. Dat is het territorium waar de Ford Ranger aanwezig is, naast auto’s als de Nissan Navarra, Toyota Hilux en Mitsubishi L200. In deze klasse is de Ford verreweg het meest populair.

Ford Ranger Thunder

Speciaal voor Europa heeft Ford de Ranger Thunder. Dit is een extra ruige en extra zeldzame variant van de compacte pick-up. De Thunder is gebaseerd op de Ranger Wildtrak. Daardoor is het even lastig te zien wat er precies nieuw aan is. Maar we hebben het even uitgezocht. De kleur is Sea Grey en de velgen zijn zwart. De grille, de beschermplaten, de beugel, deurgrepen en ‘mistlampranden’ zijn uitgevoerd in Ebony Black.

Zwart met rood

Verder krijg je betere laadbak-bescherming, diverse Thunder-logo’s, LED-koplampen met donkere randen en een ‘gepoedercoate’ Black Mountain Top roldeur. Ook krijgt de laadbak een scheidingswand. Reuze praktisch allemaal. In het interieur ervaar je ware luxe dankzij de lederen bekleding met rode Thunder-stiksels. Ook de vloermatten hebben rode stiksels.

210 pk

Onder de kap gebeurde er niet zoveel. Daar vinden we de 2.0 EcoBlue diesel met twee turbo’s. Deze is motor is gekoppeld aan een tientraps automaat. Inderdaad, dezelfde aandrijflijn als de Raptor. Ondanks het beperkte slagvolume en de vele versnellingen is de Ranger Thunder geen zuinigheidswonder. Volgens de WLTP haal je 9,1 liter op 100 km en stoot je daarbij 239 gram CO2 per kilometer de lucht in. Het is natuurlijk een beetje inherent aan het type auto.

“Zeer beperkt oplage”

Volgens Ford wordt de Ranger Thunder geleverd in een zeer beperkte oplage. In heel Europa worden er namelijk ‘maar’ 4.500 aangeboden. Voor de context, in 2019 werden er 52.500 Rangers verkocht. Dus voor 2020 moet ongeveer 1 op de 10 zo’n stoere Ford Ranger Thunder zijn.