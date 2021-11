Tesla Model S Plaid komt met carbonkeramische remmen

Tesla gaat de Model S Plaid met flink betere (carbonkeramische) remmen leveren vanaf 2022.

Tesla weet flink de tongen los te maken met hun nieuwe topmodel van de Model S genaamd Plaid. De flink verbeterde elektrische motoren leveren nu zo veel kracht dat de auto in zo’n twee seconden naar de 100 sprint. Dat zijn serieuze cijfers, maar dat moet ook weer tot stilstand komen.

Remmen Tesla Model S Plaid

Nou krijg je uiteraard iets betere remmen op een Plaid dan een reguliere Model S, maar écht goede remmen moest je nog even op wachten. Voor serieus snel spul is het tegenwoordig normaal dat er carbonkeramische remmen beschikbaar zijn en de Tesla Model S Plaid volgt dat serieus snelle spul. Vanaf medio 2022 kun je carbonkeramische remmen krijgen voor het topmodel van Tesla.

Via Reddit viel het een gebruiker op dat Tesla er nu een speciale website voor heeft. Het gaat om een speciale set die je kunt bestellen tegen 2022. Als we de website mogen geloven koop je de set voor je al bestaande Plaid. We gaan er dan even vanuit dat tegen die tijd nieuwe Plaids uit de fabriek komen rollen met de remmen al geïnstalleerd.

Zelfbouw

De carbonkeramische remmen komen dus ook los beschikbaar voor eigenaren van een Tesla Model S Plaid. Helaas kun je ze niet over-the-air downloaden, dus moet je zelf aan de slag. De kit bestaat uit:

Twee 410×40 mm carbon-silicium remschijven (voor)

Twee 410×32 mm carbon-silicium remschijven (achter)

Twee gesmede remklauwen met zes zuigers (voor)

Twee gesmede remklauwen met vier zuigers (achter)

Twee handremsystemen voor in de remklauwen

Acht ‘high performance’ remblokken

Fles remvloeistof

Let er wel op dat je de grote 21 inch “Arachnid” velgen nodig hebt om de grote remmen te kunnen installeren.

Duur

Goede remmen kunnen je leven redden, dus met die logica kan de set carbonkeramische velgen voor de Tesla Model S Plaid nooit duur genoeg zijn. Dat maakt het prijskaartje van 20.000 dollar voor de hele set niet een lage prijs, maar zo duur zijn dit soort remmen nou eenmaal. Potentieel geïnteresseerden kunnen via de speciale website zichzelf op een email-lijst zetten, dus dan mis je niet wanneer je de set kunt bestellen.