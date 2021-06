Tom's GR86 is nu al de ultieme puristenauto - Autoblog.nl

De TOM’s GR86 laat zien wat er allemaal mogelijk is, als je een purist wil zijn.

We gaan lekker vandaag. Er zijn geen nieuwe medium elektrische premium crossovers bijgekomen op deze hete dinsdag. In plaats daarvan worden we om onze oren geslagen met cool autonieuws! De Porsche 911 GT3 Touring, een betaalbare Ferrari en een betaalbare sportsedan met 1.000 pk. Het volgende: een licht aangepaste Toyota, namelijk deze TOM’s GR86.

Mocht je TOM’s niet kennen, raden we je aan Gran Turismo 2 te gaan spelen. TOM’s is een Toyota tuner. Een beetje zoals AC Schnitzer en ABT zich verhouden tot respectievelijk BMW en Audi. Er zijn nauwe banden. Nog een voordeeltje, de kwaliteit is minimaal op fabrieksniveau, iets dat bij tuning absoluut niet altijd het geval is!

Functionele schoonheid (echt waar!)

Voor de TOM’s GR86 hebben de Japanse tuners zoveel mogelijk gestreefd naar, ‘functionele schoonheid’ die heel erg ‘emotioneel’ is. Wat zijn Japanse persberichten altijd vermakelijk! De sportieve coupé is voorzien van een aerokit die moet zorgen voor een “betere luchtgeleiding”. Om de spoorbreedte te kunnen vergroten, is er een vebredingskit. TOM’s benarde de ontwikkeling van deze straatauto zoals raceauto’s aanpakken. Dit betekent dat alle modificaties een doel moet hebben, in plaats van enkel ‘mooi’ zijn.

De verbeding is overigens vrij subtiel, aan beide kanten komt er 8 millimeter bij. Het zijn zogenaamde ‘overfenders’, je plakt ze gewoon over de bestaande schermen heen. Hierdoor kan het loopvlak van de achterband iets breder zijn. TOM’s zegt niet hoeveel, maar wel dat de wegligging en stabiliteit erdoor verbeterd is.

Interieur TOM’s GR86

In het interieur zijn de heren ook bezig geweest. Net als bij de BMW Performance-lijn van de E8X en E9X kun je een speciaal stuurwiel bestellen. In dit stuurwiel kun je allerlei data zien, die kennelijk van jou een veel betere bestuurder moet maken. Zo kun je toerentalindicatoren bekijken, maar ook het verzamelde werk van Heleen van Royen. Het idee erachter is dat je beter geïnformeerd bent, zonder dat je hoofd van de weg moet houden.

Tot slot, een fraai setje velgen ontbreekt uiteraard niet, alhoewel de benodigde informatie daarover wél ontbreekt. Gelukkig kan de TOM’s GR86 binnenkort uitgerust worden met een sportievere ophanging en een “TOM’s Barrel”-sportuitlaatsysteem.

Officieel is de TOM’s GR86 nog een concept. Een productieversie volgt snel.