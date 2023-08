‘Gevangenisstraf dreigt voor Verstappen wegens te hard rijden in Monaco’

Gevangenisstraf dreigt voor Verstappen, aldus een Franse publicatie.

Het jaar 2023 lijkt het jaar voor Max Verstappen te gaan worden. Alles dat hij doet lijkt te werken. Hij leidt niet zozeer het wereldkampioenschap, hij domineert.

Maar er bestaat de kans dat er een bruin randje omheen komt te zitten. We zeggen bewust bruin, want zwart is overtrokken. Wat is er nu eigenlijk aan de hand?

‘Gevangenisstraf dreigt voor Verstappen’

Nou, tijdens het Formule 1-reces leek het Max Verstappen een leuk idee om een rondje te rijden in zijn Aston Martin Valkyrie. Die auto is bijna specifiek ontwikkeld voor het circuit, dus ging hij ermee het circuit op. Het nadeel: het betrof in e buurt van het circuit van Monaco dat buiten het GP-weekend gewoon openbare weg is.

In principe gebeurde er niet heel erg veel, zeker niet als je rekening houdt met waartoe zo’n Valkyrie in staat is. Maar volgens het Franse lokale sufferdje – de Nice Matin – gaat deze actie nog gevolgen krijgen.

Hij heeft namelijk te hard gereden met de Aston Martin en daarbij bracht hij volgens de kwaliteitspublicatie de levens van anderen in gevaar. Max reed namelijk 120 km/u waar je 90 km/u mag.

Sociale media

De Franse politie houdt dit soort acties op sociale media in de gaten en pluist uit wat er is gebeurd en waar dat dan plaatsvond. In dit geval was het vrij duidelijk. Ondanks dat een gevangenisstraf tot de mogelijkheden behoort, is het zeer onwaarschijnlijk. Een boete lijkt ons wat passender. En omdat het niet in Nederland is, zal de boete ook nog eens heel erg meevallen.

Overigens vindt ‘het internet’ het mogelijke nieuws geweldig en gaan ze al helemaal los op Twitter dat nu een Onlyfans-esque uitstraling en naamsverandering heeft gekregen:

Tot zover Autoblog Boulevard!