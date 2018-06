Gevonden, een zeer opzichtige Aventador SV Roadster

Laat maar bij de dealer staan.

De Lamborghini Aventador doet alweer dusdanig lang mee aan het spelletje dat er nog maar weinig varianten zijn waarvan onze wenkbrauwen de lucht in schieten. De Superveloce in kwestie weet het toch voor elkaar te krijgen, maar niet direct om de juiste redenen. Dit is vooral te danken aan de dealer waar de auto zijn tijd heeft gespendeerd.

Werp voor je plezier maar eens een blik op één van de zijportieren. Missen zul je het niet snel, want de sticker van luxe autodealer Empire Auto is werkelijk gigantisch. Draaien we de auto een kwartslag, dan zien we een beter verteerbaar stukje zelfpromotie, in de vorm van de minder schreeuwende dealerplaten.

Aan de andere kant, schreeuwen doet de auto zelf al in het kwadraat. Afgezien van de mat bronzen kleur van de Aventador SV, is de wagen door ADV1 voorzien van een set 21″ velgen. De velgen, bestaande uit drie delen, zijn door de tuner uitgevoerd in een gepolijst brons. De velgen zijn speciaal voor de klant gemaakt. Dit betekent dat ook de fraaie centerlock, de centrale wielmoer, op aanvraag van de eigenaar is verwezenlijkt. De bolide zal de Canadese wegen gaan bevuilen.