Zie hier, de nieuwe Audi A1 vroegtijdig op je scherm

Wat nou, wachten?

Jawel, lieve mensen: het is weer zover. Alvorens alle officiële plaatjes via een officieel persbericht het internet op worden gesmeten, lekken ook ditmaal een reeks foto’s het web op. In dit geval mogen we onze zuiderburen bedanken, in het specifiek de redactie van AutoTijd. Zij wisten te stuiten op de eerste veertien foto’s van de volledig nieuwe Audi A1.

Waar er zeker niets mis was met de eerste generatie van de Audi A1, kwam hij een bepaalde agressie te kort. Hoewel dit overeenkwam met wat er zich onder de motorkap van de auto afspeelde, kunnen we de transformatie wel degelijk waarderen. Dat gezegd hebbende, hebben we hier wel te maken met de fraaiere modellen. Beide modellen, zowel de 35 TFSI als de 40 TFSI, zijn uitgerust met het S Line-pakket. Hierdoor krijgen de auto’s imposanter bumperwerk, grote, smakelijke velgen en een diffuser.

En ach, zelfs met die optiepakketten eroverheen kunnen we zien dat de Audi A1 de juiste richting in is geslagen op het gebied van design. Het ietwat tamme, ongeïnspireerde uiterlijk van de eerste generatie gaat flink op de schop en daarvoor in de plaats krijgen we een veelvoud aan hoeken en kreukels. Niet iedereen zal er blij van worden, maar in mijn ogen misstaat het niet. Mocht je nu niet staan te springen om de omwenteling, dan kun je jezelf wellicht verblijden met het feit dat de auto in vrijwel ieder opzicht groter is geworden. De nieuwe Audi A1 wordt immers gebouwd op het MQB-platform en deelt zijn basis met de nieuwe Polo en Ibiza.

De auto wordt later dit jaar, op de beurs in Parijs, officieel onthuld.