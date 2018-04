Wat is er mis met deze Lamborghini Aventador?

Alles.

Wanneer je het web afspeurt op zoek naar een goede deal voor, bijvoorbeeld, een supercar, dan is er een aanzienlijke kans dat je vroeg of laat een wel héél goedkoop exemplaar tegenkomt. Blijkt deze je nu bij nadere inspectie in het ootje te hebben genomen, dan heb je hoogstwaarschijnlijk te maken met een replica of kitcar.

Het is niet vergegrepen om de Aventador een favoriet te noemen als het aankomt op het maken van replica’s. Natuurlijk, neppe Ferrari’s zullen altijd een warm hart worden toegedragen, maar de Italiaanse concurrent doet niet veel onder voor zijn vurige landgenoot. De replica in kwestie is overigens, zoals normaal gesproken wél het geval is, evenmin een forse downgrade. In plaats van één of ander slap aftreksel in een Italiaanse designerjas te hullen, vinden we onder de huid van de Aventador een Pontiac GTO uit 2004.

Hoewel de 5,7-liter LS1 V8 in de Amerikaan destijds sprinttijden van rond de 5 seconden noteerde, zal je niet bepaald vrolijk worden van de enorm gedateerde viertraps automaat. Het is te hopen dat de snelheden die de in een Aventador veranderde GTO kan bereiken nog enigszins respectabel zijn en je daardoor het aardig mislukte uiterlijk kunt vergeten, niet in het minste omdat de verkoper er 30.000 dollar vraagt.