Gevreesde YouTuber koopt F1-auto bij Nederlands bedrijf

Een YouTuber die erom bekend staat om dingen te slopen heeft nu een F1-auto gekocht bij een Nederlands bedrijf… als dat maar goed gaat!

Misschien heb je de term ‘ragebait‘ recent wel eens horen vallen. Deze internetterm is het expres controversieel maken van je content (vooral op Instagram en TikTok) zodat mensen hun onvrede uiten in de reacties. Dat betekent dat mensen klikken, reageren en het wellicht zelfs doorsturen naar hun vrienden (kijk deze onzin dan!) en dat betekent voor de uploadende partij meer interactie met de content, wat het algoritme leuk vindt. Oftewel: nog meer verspreiding en dus nog meer likes en weergaven. Is dat een nieuwe ontwikkeling? Nee hoor, het vindt al veel langer plaats op YouTube en een goed voorbeeld daarvan is WhistlinDiesel.

WhistlinDiesel

Deze Amerikaan, echte naam Cody, staat al jaren bekend om het slopen van auto’s op creatieve manieren. Maar sinds het geld is gaan rollen vergaarde hij vooral bekendheid door expres hele dure auto’s of trucks te kopen en die op de meest bizarre manieren te vernietigen. Hij noemt het zelf altijd een ‘durability test’, oftewel, tegen wat voor stootjes kunnen deze voertuigen. Soms overigens met serieus consumentenadvies, zo legde hij de bouwkwaliteit van de Tesla Cybertruck bloot maar deed hij ook een enorme sprong in een Mercedes-AMG G63 in een woestijn die juist liet zien dat de offroader van Mercedes meer in zijn mars heeft dan je denkt.

Andere dingen zoals in diezelfde Mercedes het scherm bewerken met een klopboor, een helikopter laten opstijgen in zijn schuur en met een Ferrari F8 op snelheid door een maïsveld rijden totdat de koeling zo geblokkeerd werd dat deze vlam vatte, die kan je dan weer scharen onder het kopje ‘wat had je zelf gedacht dat er zou gebeuren?’ En daar komt die ragebait weer tevoorschijn: des te meer je je opwindt over deze meestal zinloze vernieling, des te meer deze controverse zorgt dat Cody er enkel maar van profiteert. Dus worden de projecten steeds gekker.

Verzameling

En het is ook niet zo dat Cody alles sloopt wat ‘ie tegenkomt. Hij koopt gewoon waar die zelf zin in heeft en de prijs maakt ook niet zo veel meer uit. Hij heeft bijvoorbeeld een Audi R8 en een Lamborghini Huracán, beide tot het extreme gemodificeerd. Ook heeft hij een aantal Hiluxen in uitmuntende conditie. Recent heeft hij zijn collectie aangevuld met nog meer bizarre voertuigen, zoals een Challenger-tank uit het Verenigd Koninkrijk. Daar komt nu nog iets bij waarvan we mogen hopen dat hij niet in duizend stukjes eindigt.

Formule 1-auto

WhistlinDiesel heeft namelijk een rasechte Formule 1-auto gekocht! De video waarin hij deze onthult kwam vandaag online. Het gaat over de Toro Rosso STR4. Dit was de bolide van het Red Bull-zusterteam in 2009, in dit geval bestuurd door Sébastien Bourdais. Wat overigens betekent dat het verder niet een hele significante auto is: Bourdais haalde maar twee keer punten en finishte drie keer niet. Daarom wisselde Toro Rosso hem halverwege het seizoen om voor Jaime Alguersuari. Maar hey, een F1-auto is een F1-auto en dat net voor de periode dat Red Bull een belangrijke wereldtitelhouder zou worden.

Het is altijd maar de vraag wat F1-auto’s doen na hun carrières op de baan. Alle titelwinnende auto’s van Red Bull zijn uiteraard deel van de eigen collectie van het bedrijf. Omdat de STR4 minder opzienbarend is, is deze de markt op gekomen. Vervolgens werd de Toro Rosso-auto aangeboden en dus gekocht door WhistlinDiesel. Het gaat overigens om een compleet intact chassis en koetswerk, maar geen motor.

Nederlands bedrijf!

Saillant detail voor ons is dan weer dat de Amerikaanse YouTuber helemaal naar ons kikkerlandje afreisde om de Toro Rosso STR4 te kopen. Het is namelijk het Nederlandse GPCars4Sale dat de auto aanbood. Hun collectie zit vol met ex-raceauto’s en onderdelen, van elke discipline. Zo is er recent nog een Bentley Speed 8-showauto verkocht in gelijkwaardige spec als de auto die de 24 uur van Le Mans in 2003 won. Die komt ook nog voor in de video van WhistlinDiesel. Hoe veel de YouTuber betaalde voor de STR4 is niet bekend, kijkend naar vergelijkbare aanbiedingen denken wij rond de 125.000 euro. Ook houdt Cody nog even in het midden wat het lot is van de F1-auto. Het doel lijkt namelijk om een motor te vinden om er daadwerkelijk mee te rijden, maar ‘muurversiering’ wordt ook nog genoemd. We houden ons hart vast dat er niet volgende week ineens een ‘Toro Rosso STR4 Durability Test’ wordt geüpload…