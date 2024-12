Zo wordt de F1-auto van Verstappen van race naar race gebracht

Een knap staaltje transport van Red Bull Racing F1.

24 weekenden in het jaar mag Max Verstappen doen waar hij het allerbeste in is: autorijden. Wanneer Verstappen landt met zijn privéjet, staan zijn schoentjes klaar, is zijn auto gepoetst en staat het motorhome gereed. Dat gaat natuurlijk allemaal niet van zelf. Aan de achterkant werken talloze collega’s om zijn auto te prepareren. Red Bull geeft nu een kijkje achter de schermen bij het transport in de F1.

In een video vat Red Bull het vervoersproces samen. Om simpel te beginnen, trappen we af met de Europese races. Hier gebruikt Red Bull alleen vrachtwagens voor. Er zijn standaard vier vrachtwagens die naar iedere Grand Prix gaan. Red Bull heeft drie eigen racetrucks en heeft de beschikking over nog eens drie vrachtwagens van DHL. De trucks van postbezorger worden dus niet iedere race ingeschakeld.

De trucks vertrekken tegelijkertijd zo’n drie à vier dagen voordat ze moeten arriveren. In iedere vrachtwagen zitten twee chauffeurs die elkaar afwisselen. Als alles volgens planning gaat, komen de trucks op de zaterdag een week voor de race aan. Vanaf dan kan het opbouwen beginnen. Dat duurt drie á vier dagen. Op woensdag in de week van de race moet alles klaarstaan zodat de monteurs, de auto’s in elkaar kunnen schroeven.

Races buiten Europa

Voor de evenementen buiten ons continent gebruikt het F1-team zowel boten als vliegtuigen voor het transport. Red Bull heeft 44 zeecontainers aan zeevracht en 35 ton aan vluchtvracht. Dat zijn nogal wat spulletjes voor een raceauto, maar je moet ook denken aan het motorhome en alles dat daarbij komt kijken.

De zware en niet zo dure voorwerpen gaan met de boot. Vaak worden deze goederen 3 tot 5 weken voor de race alvast verscheept. Het duurt lang voordat een schip aankomt waardoor deze spullen niet bij iedere race worden ingezet.

Voor de duurdere en zeldzamere onderdelen kiest Red Bull het vliegtuig. Dat gaat aanzienlijk sneller. Als het F1-team wil, dan kan het transport met het vliegtuig ervoor zorgen dat een onderdeel binnen 36 uur van de fabriek naar het circuit waar ook ter wereld kan worden gebracht.

Na het raceweekend

Wat miljonairs rondjes laten rijden is allemaal leuk en aardig, maar iemand moet ook de rotzooi opruimen. Direct na de finish van de F1-race gaat team transport aan de slag. Als ze doorwerken, kunnen binnen vijf uur na het vallen van de vlag de vrachtwagens alweer klaarstaan voor vertrek richting het volgende circuit op de kalender. Dan moet wel alles vlekkeloos verlopen richting de volgende race.

Foto: Red Bull Racing truck in Brienenoord gespot door @rijnounsdoor via Autoblog Spots