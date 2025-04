Nederland heeft gekozen: dit is de bestverkochte auto van Q1 2025

De Tesla-epidemie is gaan liggen: dit is onze nieuwe favoriet!

De voorspellende krachten van @Wouter zijn weer eens bewezen. De rijtest van de Kia EV3 vat onze Chief Tyre Smoker samen als ”jouw volgende EV”. Dit advies hebben vele Nederlanders opvolgd. Zodoende is de nieuwe kleinste EV van Kia de bestverkochte auto van Nederland in het eerste kwartaal van 2025. Maar er is nog veel meer te vermelden over de verkoopcijfers van maart en de afgelopen drie maanden.

Er zijn in maart 2025 precies 31.515 nieuwe auto’s verkocht in Nederland. Dat zijn er iets meer dan 5.000 minder dan in maart 2024. Daar speelt Tesla een groot aandeel in. Het merk van Musk verkocht afgelopen maand 2.500 auto’s minder in Nederland dan in maart 2024. Let wel: de leveringen van de vernieuwde Model Y moeten nog op stoom komen. Als hierna de cijfers nog steeds zo tegenvallen, moeten ze zich zorgen gaan maken bij Tesla.

Het model dat ook een slechte maart draaide, is de EX30. Vorig jaar stond de EV van Volvo nog vaak in de top 5 van bestverkochte auto’s met ruim duizend verkochte exemplaren. In de afgelopen maand gingen er maar 313 over de Zweeds/Chinese toonbank.

Winnaar van Q1

Kijken we naar het hele eerste kwartaal dan is de Kia grote winnaar. Het Zuid-Koreaanse merk verkoopt meer auto’s dan VW en Tesla bij elkaar. Over Tesla gesproken: dat is toch wel het merk dat je mist in de top 5 hieronder. Het merk kwam niet verder dan 3.443 nieuwverkochte auto’s.

Best verkochte merken in Q1 2025

Kia – 10.461 registraties Volkswagen – 6.302 registraties Toyota – 6.103 registraties BMW – 5.976 registraties Volvo – 4.974 registraties

De overmacht van Kia zie je duidelijk terugkomen bij de bestverkochte modellen. Naast de EV3 doen ook de Picanto en Niro nog erg goed mee. Dan pas komen we de eerste Tesla tegen. De Model 3 valt met 1.660 nét buiten de top 5.

Bestverkochte modellen in Q1 2025

Kia EV3 – 4.002 registraties Kia Picanto – 2.005 registraties Kia Niro – 1.816 registraties Tesla Model Y – 1.752 registraties Peugeot 208 – 1.661 registraties

Hoera: Nederlanders willen nog steeds hatchbacks!

De Picanto en 208 deden het al goed, maar ook andere hatchbacks zijn gewild. Het bestverkochte Renault-model is de Clio met 1.838 verkopen, gevolgd door de nieuwe 5 met 926 registraties in het eerste kwartaal van 2025. Hetzelfde gebeurt bij Seat met de Ibiza en Suzuki met de Swift. We zijn onze smaak voor auto’s dus niet volledig verloren.

Goedemorgen Bentley!

Ik durf niet te zeggen waar het aan ligt, maar Bentley draait nu al een puik jaar. Afgelopen maand werden er 22 nieuwe Bentleys op kenteken gezet, waarvan 15 Continentals. Daarmee komt het totaal van Conti’s in Q1 2025 op 54 stuks. Dankzij de Continental-rush heeft Bentley nu al 72 auto’s verkocht in Nederland. Q1 2024 waren dit er 32. In heel 2024 verkocht Bentley 76 auto’s. Dat moet dit jaar wel te verslaan zijn.

Forse terugval registraties lichte bedrijfswagens

Zoals verwacht is de verkoop op bedrijfswagens flink gekelderd. In het eerste kwartaal werden er 5.144 lichte bedrijfswagens geregistreerd, wat neerkomt op een daling van 76,5% ten opzichte van vorig jaar (21.857 registraties).

In maart 2025 daalde het aantal registraties met maar liefst 81,6% ten opzichte van vorig jaar. De terugval komt natuurlijk door de piek eind 2024 in aanloop naar de invoering van BPM en de emissiezones.

Bestverkochte merken in maart 2025

Kia – (2.859 registraties, 9,1% marktaandeel) Toyota – (2.381 registraties, 7,6% marktaandeel) BMW – (2.212 registraties, 7,0% marktaandeel) Renault – (2.177 registraties, 6,9% marktaandeel) Volkswagen – (2.079 registraties, 6,6% marktaandeel)

Bestverkochte modellen in maart 2025

Kia EV3 – (1.024 registraties, 3,2% marktaandeel) Tesla Model 3 – (792 registraties, 2,5% marktaandeel) Tesla Model Y – (734 registraties, 2,3% marktaandeel) Citroën (ë-)C3 – (653 registraties, 2,1% marktaandeel) Toyota Aygo X – (592 registraties, 1,9% marktaandeel)

Bestverkochte EV-modellen in maart 2025

Kia EV3 – (1.024 registraties, 9,1% marktaandeel) Tesla Model 3 – (792 registraties, 7,1% marktaandeel) Tesla Model Y – (734 registraties, 6,6% marktaandeel) Citroën ë-C3 – (580 registraties, 5,2% marktaandeel) BMW iX1 – (484 registraties, 4,3% marktaandeel)

Verhouding brandstofsoort in maart 2025

1. Hybride – (15.707 registraties, 49,8% marktaandeel)

2. Full EV – (11.195 registraties, 35,5% marktaandeel)

3. Benzine – (4.064 registraties, 12,9% marktaandeel)

4. Diesel – (401 registraties, 1,3% marktaandeel)

5. LPG – (148 registraties, 0,5% marktaandeel)