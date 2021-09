Met deze Platinum Brabus G700 overleef je alles

Een getunede auto tunen. Waarom ook niet? De Platinum Brabus G700 bewijst dat het kan.

Het klinkt eigenlijk heel erg tegenstrijdig. Waarom zou je een aangepaste auto gaan aanpassen? Dat heeft toch totaal geen zin? Aavankelijk lijkt de gedachte te kloppen. Als je net je auto hebt laten aanpassen, verwacht je klaar te zijn. Aan de andere kant kun j het ook andersom redeneren. Als je dan tóch bezig bent, doe dan nog extra.

Dat was het idee van de Platinum Brabus G700. Deze auto begon zijn leven als Mercedes-AMG G63. En dat is natuurlijk al een eengepaste G-Klasse. Vervolgens werd de auto naar Brabus gebracht voor een goede ‘Widestar’-bodykit. Dan heb je de brede wielkasten, andere bumpers en grille. Oh ja, en natuurlijk een koolstofvezel motorkap. Je moet ook een beetje gewicht besparen.

Hete V

Onder de kap mocht Brabus ook even zjn kunsten vertonen. De 4.0 V8 met hete-V is nu een stukje sterker. In plaats van 585 pk heb je nu de beschikking over 700 pk. Dat verklaart de naam Platinum Brabus G700. Op welke manier het vermogen verkregen is, wordt niet vermeld. Stiekem is het vrij eenvoudig om 700 pk uit deze V8 te halen.

Enfin, tot zover kenden we de Platinum Brabus G700 op zich wel. Vervolgens heeft het Amerikaanse Platinum Motorsports zich over de auto ontfermd. Dat hebben ze gedaan middels een Adventure-package. Hiermee wordt de auto niet verlaagd, maar met een lift-kit verhogd. Er zijn andere velgen (weliswaar van Brabus) met grotere banden een roofrack.

Platinum Brabus G700 opties

Daarnaast zijn er covers voor de koplampen en een grote lier. Altijd handig als je met je Platinum Brabus G700 in de blubber vast bent komen te zitten. Uiteraard ontbreken ook de verplichte LEDs op de het dak niet om al het natuur schoon te kunnen illumineren in de nacht. Om nog meer gewicht te besparen is de cover om het reservewiel óók van carbon. Handig. Ten slotte is er een ladder aanwezig om het dak te kunnen klimmen als je weer te ver het water in rijdt.

Dan als laatste de prijs. Volgens zijn makers kost de Platinum Brabus G700 zo’n half miljoen. We zijn benieuwd. Dit lijkt typisch zo’n gevalletje ‘we maken het heel erg duur, dan kopen mensen het wel’. Want in principe lijken de meeste onderdelen bij Brabus vandaan te komen. Zelfs in Nederland kost een kale 262.878 euro. Als je ‘m naar Brabus brengt en een ton achterlaat, zal het resultaat zeker niet minder zijn.