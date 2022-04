Koop de laatste Lamborghini Aventador en krijg heel veel extra’s

De washand is bijna helemaal uitgewrongen. Het laatste drupje is een extra bijzondere Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae Coupé.

Het afscheid van de Aventador moet een knaller worden, vinden ze bij Lamborghini. De Italiaanse autofabrikant heeft dan ook wat geinigs verzonden voor het allerlaatste exemplaar. Het gaat hier om een Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae Coupé. Ze gaan deze auto niet zelf verkopen via een dealer, maar aan de hand van een veiling. Het gerenommeerde veilinghuis RM Sotheby’s is verantwoordelijk voor de organisatie.

Wie de Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae Coupé koopt krijgt niet alleen de supercar, maar ook een aantal extra’s. De auto komt met een 1:1 Non-fungible token (NFT). Lamborghin i zit de laatste tijd vuistdiep in NFT’s en daar willen ze vanzelfsprekend ook wat mee doen in dit geval.

Laatste Lamborghini Aventador

De NFT is bedacht in samenwerking met Krista Kim en Steve Aoki. Laatstgenoemde is vooral bekend als de DJ die taarten gooit tijdens concert. Maar het is ook de broer van Devon Aoki, de actrice die Suki speelt met de roze Honda S2000 in 2 Fast 2 Furious. Aoki en Kim runnen het bedrijf INVNT GROUP, waar de NFT onderdeel van uitmaakt. Zie het als een vorm van digitale kunst.

Goed, met de Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae Coupé komt dus een NFT. Maar wacht, er is meer. De koper krijgt toegang tot virtuele previews van toekomstige gelimiteerde Lamborghini-modellen. Ook is een privétour in het Museo Lamborghini onderdeel van het pakket. Kers op de appelmoes is een virtuele ontmoeting (in het echt was te veel moeite) met Steve Aoki and Krista Kim.

De veiling is van 19 tot en met 21 april.