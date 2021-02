ID.4, Polestar 2 en XC40 helemaal leegrijden, hoe ver komen we? - Autoblog.nl

We gingen wederom met drie elektrische auto’s een rondje Nederland totdat ze leeg waren. Echt HELEMAAL leeg.

Dat beviel goed, gewoon eens ECHT kijken hoever je komt met een elektrische auto. In de eerste editie van onze actieradiustest namen we de Volkswagen ID.3, de Kia e-Niro, de Hyundai Kona en de Tesla Model 3 mee. Deze keer wilden we een ID.4, XC40 en Polestar 2 leegrijden.

De 3 auto’s die we leeg hebben gereden

Ditmaal lag de focus op drie populaire relatieve nieuwkomers eind 2020. Onder hen de Autoblog auto van het jaar, de Polestar 2. Wij namen hem mee in de 2021 versie dus inclusief software update. Daarnaast de Volvo XC40 P8 Recharge en de Volkswagen ID.4

ID.4, XC40 Polestar 2 leegrijden, hoe deden we dat?

Hoe we dat deden, een ID.4, XC40 en Polestar 2 leegrijden? De praktijktest in de video is een combinatie van 100 km/u op de snelweg en provinciale wegen en door enkele dorpen. Ons startpunt was Eelde bij Mobility Service en vandaar zijn we over de Afsluitdijk gereden en via Enkhuizen weer richting Eelde. Alle auto’s hebben we in de ‘standaardstand’ laten staan. De radio mocht gewoon aan evenals de verwarming. Het was immers 5 graden Celsius. We reden tegelijkertijd met alle auto’s en er werd tussentijds van bestuurder gewisseld.

Hoe kwamen jullie dan weer ‘thuis’?

Hiervoor hebben we de professionals van Collewijn Nuis berging ingeschakeld. Die hebben ervoor gezorgd dat alle auto’s voor donker (of toch bijna…) uiteindelijk via een laadpaalsessie weer op het terrein van Mobility Service in Eelde stonden. Hoe het ‘bergen’ van een lege EV in zijn werk gaat zie je natuurlijk in de video.

Deze keer werden de EV’s naar een lokale laadpaal gebracht om te kijken hoe lang het duurde voordat er überhaupt weer iets op het dashboard verscheen anders dan 0km range. Over dat laatste kunnen we kort zijn. Laat je alsjeblieft naar een snellader brengen want wachtend bij een 11kw lader duurde het ruim 35 minuten voordat in de Polestar 2 de gehate 0% op het dashboard veranderde in een 1. We kunnen ons niet herinneren dat we ooit zo blij zijn geweest met een stijging van 1%.

Hoe het ons verging tijdens het ID.4, xc40 en Polestar 2 leegrijden zie je in de bovenstaande video! En natuurlijk. Al deze auto’s zijn te leasen via Autoblog partner Mobility Service. Alle auto’s staan op hun website.

Welke ev’s mogen we van jou de volgende keer tegen elkaar zetten?

Speciale dank natuurlijk aan de heren van Bergingsbedrijf Collewijn-Nuis voor de zeer noodzakelijke ondersteuning tijdens deze lange dag!