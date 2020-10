Gezocht: gestolen GLE waarvan de verkoper is neergestoken - Autoblog.nl

De politie is op zoek naar deze Mercedes GLE en degene die hem gestolen heeft.

Een Mercedes GLE verkopen is niet zonder risico’s, zo blijkt nu. Gisterenmiddag had er namelijk iemand online een afspraak gemaakt om zijn GLE te verkopen en dat liep helemaal verkeerd af.

Het ging om een 39-jarige man die in de Lauernessestraat in Amsterdam een afspraak had gemaakt om zijn zwarte Mercedes te verkopen. Dat liep niet helemaal zoals gepland. Integendeel, het eindresultaat was dat de ‘koper’ de eigenaar van de Mercedes neerstak en er met de auto vandoor ging.

De man ligt inmiddels zwaargewond in het ziekenhuis. De politie kreeg de melding gisteren om 17.00 binnen, maar van de dader en de auto ontbrak ieder spoor. De politie doet daarom nu een oproep. Mocht je dus de gestolen Mercedes GLE denken te zien: bel dan meteen 112.

De auto in kwestie is een zwarte Mercedes GLE 450 4Matic met kenteken ZD-091-D. Het betreft een AMG-line uitvoering. De auto vooral te herkennen aan de zwarte aftermarket-velgen, als de dief niet zo slim geweest is om die te vervangen. Verder is het logo en de chromen strip boven de achterlichten zwartgemaakt.

Hieronder nog wat foto’s van de gestolen GLE. Groter dan postzegelformaat zijn ze helaas niet, maar het signalement is hopelijk duidelijk.













Foto’s: Politie