Dit zijn de duurste EV's van Marktplaats - Autoblog.nl

We doen een omgekeerde koopjesjacht en lichten de duurste EV’s uit op die we op Marktplaats aantreffen.

‘EV’ staat synoniem met van alles en niet in de laatste plaats met ‘duur’. Dat maakt een auto als de Dacia Spring, die vandaag gepresenteerd is, bijzonder interessant. Desondanks blijven dure auto’s ook nog altijd interessant, al zijn ze minder relevant. In dit artikel kijken we naar de duurste EV’s. Om precies te zijn: de duurste EV’s van Marktplaats.

Als je de dertig duurste EV’s pakt op Marktplaats zul je zien dat er weinig afwisseling in zit. Sterker nog, je komt maar drie merken tegen: Tesla, Porsche en Audi. Om te zorgen dat het geen eentonig lijstje wordt, pakken we van elk van deze merken de duurste auto die we konden vinden op Marktplaats.

1. Porsche Taycan 4S

Het niet echt een verrassing, maar de allerduurste EV die op dit moment op Marktplaats staat is de Porsche Taycan. Om precies te zijn deze blauwe Taycan 4S. Geen Turbo of Turbo S dus, want die wordt (nog) niet aangeboden op Marktplaats.

De 4S mag dan de instapper zijn van de Taycan, hij is alsnog goed gemotoriseerd. Bovendien is dit de Performance Plus uitvoering. Deze heeft 570 pk in plaats van de standaard 530 pk. De WLTP-actieradius is ook groter: 463 km in plaats van 407 km. Dit te danken aan de 14 kWh extra accucapaciteit die je krijgt als je deze €6.886 kostende optie aanvinkt. De Taycan 4S krijgt hierdoor zelfs een grotere actieradius dan een standaard Turbo of Turbo S.

De prijzen van een nieuwe Taycan 4S beginnen bij €111.845, maar dit is geen kale uitvoering. Dit exemplaar wordt daarom aangeboden voor €138.900. Naast het Performance Plus-pakket zijn onder meer gentiaanblauwe metalic lak á €1.157, Turbo-velgen á €2.275 en een panoramadak á €1.698 aangekruist.

Eigenlijk een uitvoering waar weinig op aan te merken is. Enige minpunt is dat het interieur wat saai is uitgevoerd. Maar ja, als je alles zelf uit wilt kiezen, moet je gewoon een nieuw exemplaar samenstellen. Dit exemplaar is overigens ook zo goed als nieuw, met 7.963 km op de teller.

2. Tesla Model S Performance

Taycan’s zijn nog zeer schaars op Marktplaats, maar dat geldt niet voor de Tesla Model S. Die draait immers ook al weer acht jaartjes mee. De twee duurste exemplaren stammen allebei uit 2018 en zijn precies even duur. De ene, een matrood exemplaar, hebben we gisteren al behandeld, dus daarom pakken we nu de andere.

Deze staat ook voor een bedrag van €114.999 te koop. Degenen die hem in 2018 kocht betaalde er €165.650 voor. In de afgelopen twee jaar is er 24.984 km op de teller gezet. Wat geld voor een wrap kon er ook nog wel vanaf, want de Tesla is nu matgrijs in plaats van grijs metalic. In combinatie met de zwarte accenten is het daardoor een sportieve verschijning. Het is misschien geen stijlvolle uitvoering, maar daar hebben we er toch al genoeg van in Nederland.

Wat de uitvoering betreft: het gaat hier om een Tesla Model S 100D Performance Ludicrous Plus. Daarmee heb je dus het snelste van het snelste. Met een acceleratie van 0-100 km/u in 2,5 seconden doet deze uitvoering zijn naam eer aan: het is en blijft belachelijk snel.

3. Audi e-tron Sportback

De duurste EV’s die je Marktplaats tegenkomt zonder Porsche- of Tesla-logo zijn Audi e-tron’s. Het exemplaar dat je hier ziet is een Audi e-tron Sportback 55 quattro S Edition. Deze moet je vooral niet verwarren met de echte S-versie. Die is nog een stukje duurder, maar staat niet op Marktplaats. Dit exemplaar staat wel op Marktplaats en moet €112.500 kosten.

Naast de S zijn er twee normale varianten van de e-tron: de 50 en de 55. De 55 beschikt over 408 elektrische pk’s en 664 Nm koppel. Qua actieradius ben je met deze versie het beste uit. Die is namelijk 446 km, terwijl de 50 en de S het met respectievelijk 347 en 370 km moeten stellen.

Het exemplaar in kwestie is uitgevoerd in sinister zwart, met contrasterende oranje remklauwen. Een perfecte uitvoering voor Halloween dus. Met 4.600 km op de klok is het hij nog maar net ingereden. Bij wijze van spreken dan, want bij een EV is inrijden niet echt een ding.