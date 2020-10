Porsche Taycan-rijder denkt politie te slim af te zijn, faalt jammerlijk - Autoblog.nl

Een Porsche Taycan Turbo S is snel genoeg om het de politie lastig te maken, maar dan kun je beter wel nuchter zijn.

Met de bloedsnelle Porsche Taycan Turbo S zit als je heel even niet oplet ruim boven de maximumsnelheid. Je kunt daarom maar beter zorgen dat je goed bij je positieven bent als je achter het stuur stapt. De politie kwam gisteren in de buurt van Rotterdam een Taycan-rijder tegen die daar duidelijk niet voor het gezorgd.

Stopteken

De Porsche trok om te beginnen de aandacht van een motoragent door veel te hard te rijden op de A16. De agent zette daarom meteen de achtervolging in en kreeg al snel de Porsche in het vizier. Hij haalde de auto in en gaf hem een stopteken, maar dat had niet het gewenste effect. De Taycan nam namelijk op het laatste moment de afslag Zwijndrecht.

Achtervolging

Gelukkig was de agent niet voor één gat te vangen en nam hij ook dezelfde afslag. De achtervolging werd voorgezet richting de Drechttunnel, waarbij de snelheden opliepen tot 210 km/u. Na de tunnel verloor hij de Porsche echter uit het oog. Het leek erop dat de Porsche toch ontsnapt was, maar bovenaan de afrit ziet de motoragent de auto nog net achter een gebouw verdwijnen.

Respect

Daar aangekomen heeft de agent opnieuw geluk, want hij ziet nog net dat de auto met gedoofde lichten achter een container gaat staan. Helaas was de Taycan-rijder daar iets te laat mee. Hij probeert het vervolgens goed te maken door met dubbele tong te verklaren dat hij respect heeft voor de agent. Dit charme-offensief mag helaas niet baten, want hij wordt aangehouden.

Elektriciteitskast

De Porsche Taycan van de dronkenlap blijkt ook niet ongeschonden uit de strijd te zijn gekomen. Terwijl de agent de man uit het oog was verloren had hij namelijk met zijn rijdende elektriciteitskast (even oneerbiedig gezegd) een paaltje en een elektriciteitskast uit de grond gereden.

Waslijst

Dit alles is genoeg voor een aardige waslijst aan overtredingen. Naast een snelheidsovertreding maakt de beste man zich namelijk ook schuldig aan rijden onder invloed, het veroorzaken van gevaar, het doorrijden na een ongeval en het negeren van een stopteken. Daarnaast mag hij ook nog een gepeperde rekening van de garage verwachten, want de neus van de Taycan heeft een stevige optater gekregen. Hij verklaarde overigens dat de auto niet van hem was, wat het alleen maar erger maakt.

De motoragent had in ieder geval een enerverende avond. Zijn volledige relaas is te lezen op Facebook.

Fotocollage: Verkeerspolitie Eenheid Rotterdam