Gezocht: nieuw baasje voor KITT

Nee, dit is geen Pontiac Firebird en David Hasselhoff heeft niet achter het stuur gezeten. Toch is dit wel degelijk een echte KITT. Dit is namelijk het exemplaar dat gebouwd is voor de Knight Rider tv-serie uit 2008.

Als je, zoals ondergetekende, deze geflopte tv-serie niet gezien hebt, heb je waarschijnlijk weinig gemist. Dat maakt deze auto echter niet minder uniek. Om KITT een beetje met zijn tijd mee te laten gaan, hebben de makers van de serie gekozen voor een Ford Mustang. Om precies te zijn gaat het om een Shelby GT500KR. KR staat daarbij voor ‘King of the Road’. Dit was een special edition waar er 1.100 van gemaakt zijn.

Deze Mustang is echter nog veel zeldzamer, er is namelijk maar één exemplaar gebruikt voor de opnames. Ford heeft zelf meegewerkt om wat bijzonders van deze Mustang te maken. Het vermogen van de 4,6 liter V8, dat oorspronkelijk op 300 pk lag, is bijvoorbeeld opgekrikt naar 400 pk.

Het interieur is ook op de schop gegaan. Geïnspireerd op de originele KITT is bijvoorbeeld de bovenkant van het stuur eraf gehakt. Verder is de cockpit een stuk rustiger dan in de Trans-Am het geval was. Geen overvloed aan schermen en knopjes dus, wel een scherm waarop KITT de benodigde informatie kon delen. Daarnaast is aan de verlichting op de motorkap te zien dat we hier niet met zomaar een Mustang te maken hebben, maar met Knight Industries Three Thousand. Verder zijn er geen spectaculaire wijzigingen gedaan aan het exterieur.

Leuk detail: de stem van deze KITT werd verzorgd door niemand minder dan Val Kilmer. Zijn handtekening is ook terug te vinden in de auto, plus de krabbels van diverse andere acteurs en stuntmannen. Deze bijzondere Mustang staat nu te koop bij Hemmings voor $44.000. Als je de blits wilt maken op de eerstvolgende Mustang meeting, moet je nu je slag slaan. Of hebben jullie toch liever een replica van de originele KITT?