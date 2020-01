Ghosn: “Ik had nooit aangehouden moeten worden”

De ontsnapte ex-topman van Renault-Nissan doet zijn verhaal.





Na zijn Johnny English/Hugo de Groot-capriolen van vorige week laat Carlos Ghosn nu voor het eerst zijn gezicht zien. Dat gezicht stond zoals gewoonlijk niet vrolijk, maar deze keer heeft hij er ook een reden voor. Op een persconferentie in zijn toevluchtsoord Libanon doet hij uit de doeken hoe het hem de afgelopen maanden vergaan is.

Het verhaal is al veelvuldig gepasseerd, maar nog één keer kort: Ghosn was topman van Renault-Nissan, werd in november 2018 opgepakt in Japan op verdenking van fraude en vluchtte vorige week naar Libanon.

In de persconferentie legt hij verantwoording af van zijn daden. Van zijn vlucht, althans. Ghosn zegt daarover dat hij geen andere keuze had. Hij deed dit om zichzelf en zijn gezin te beschermen. Wat de aanklachten aangaat: die zijn volgens Ghosn volledig ongegrond. Met de persconferentie wil hij zijn naam zuiveren.

Ghosn is naar eigen zeggen niet alleen onterecht opgepakt, het gaat nog veel verder dan dat. Hij beschuldigd Japan namelijk van het schenden van zijn mensenrechten. Ghosn claimt dat hij tot acht uur per dag ondervraagd werd, zonder advocaat en zonder te begrijpen wat de beschuldigingen luidden. Ook mocht hij geen contact hebben met zijn vrouw, behalve via brieven.

De voormalig Nissan-topman zegt open te staan voor een eerlijk proces. De gang van zaken in Japan viel daar volgens hem duidelijk niet onder.

Foto: Wikimedia Commons