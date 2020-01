Eindelijk gaat Fiat aan de hybride

Alleen is het wel een heel voorzichtig teentje in het water.





In principe zijn kleine auto’s vrij milieuvriendelijk. Er hoeft immers weinig gewicht meegenomen te worden. Ook de rol- en luchtweerstand is valt mee. Veelal zitten er kleine motortjes in die weinig brandstof behoeven. Zelfs als je een Renault Twingo constant volgas rijdt, haal je 1 op 14.

Dat je daarbij maar net met het verkeer mee komt, laten we even buiten beschouwing. Als er een type auto niet direct voorzien hoeft te worden van een hybride aandrijving, is het wel de kleine stadsauto ofwel de A-segmenter.

Mild Hybrid

Toch is het Fiat dat dan ein-de-lijk met een hybride komt, in dit geval de 500 Hybrid. Nu is het geen plug-in hybride ofzelfs een reguliere hybride. De 500 Hybrid heeft een BSG-systeem, waarbij de afkorting staat voor Belt-integrated Start Generator. De 12-volt sterke systeem kun je heel oneerbiedig zien als een opgevoerde startmotor. Deze generator werkt samen met de nieuwe 1.0 driecilinder FireFly motor. In totaal is het systeemvermogen goed voor 70 pk.

















Dat wil niet zeggen dat het de verkeerde keuze is van Fiat om dit systeem toe te passen. Zo’n 12-Volt generator is namelijk heel erg licht en relatief eenvoudig te monteren. De kosten blijven ook laag. In het geval van de 500 is de 70 pk sterke Hybrid 20% lager uit.













Panda Hybrid

De aandrijflijn wordt ook beschikbaar voor de Panda. De auto heet dan, jawel: Panda Hybrid. Ook hierbij is de besparing zo’n 20%. Kies je voor de Panda Cross met Hybride aandrijflijn, dan kun je 30% besparen, aldus de Italiaanse autobouwer.













De nieuwe 500 Hybrid en Panda Hybrid komen er als exclusieve Launch Edition. Dat is op zich niet opzienbarend. Het meest belangrijke is echter de ‘Seaqual Initiative’ bekleding. Deze is gemaakt van gerecycled plastic, 10% komt uit de zee, de andere 90 van plastic van het land. Ook is er een nieuwe kleur ‘Verde Rugiada’. Wanneer de nieuwe, schone compacte Fiats in de showrooms staan, is nog niet bekend. Prijzen evenmin.