GIC Stelvio Quadrifoglio is eindelijk voorzien van kleurtje - Autoblog.nl

De GIC Stelvio Quadrifoglio heeft eindelijk kleur van binnen!

In principe zouden we allemaal in een Alfa Romeo Quadrifoglio rondrijden. De Giulia als eerste keuze, maar als je met dingen als tractie, honden en kinderen te maken hebt, is de Stelvio een topkeuze. De Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio is de ultieme crossover voor mensen die absoluut geen crossover willen (maar toch moeten).

Stelvio

Een groot nadeel van de Stelvio (en Giulia) in de Quadrifoglio-trim is de beperkte mogelijkheid om de auto naar wens aan te kleden. Qua opties zit het wel snor en de meeste hardware krijg je standaard vanaf de fabriek mee. Maar als het gaat om kleurtjes is, is het duidelijk geen Duitse auto (of Alfa 159).

Standaar interieur

Met het exterieur is het op zich nog redelijk goed voor elkaar. Je kunt kiezen uit twee soorten rood en twee tinten blauw (plus zwart, wit, zilver en grijs). Het gaat fout met de keuze qua interieurkleuren. Ja, er zijn vijf opties, maar dat is allemaal in combinatie met een zwart interieur.

De enige mogelijkheid die je hebt zijn iets andere stiksels of een andere kleur deurpaneel. De stoelen zijn echter altijd zwart. Dit terwijl je in de 156 en 159 de meest wilde kleuren kon uitkiezen. Nu is dat bij de gewone modellen van de Stelvio wél mogelijk, maar niet bij de Quadrifoglio.

GIC Stelvio Quadrifoglio

Anyway, dat is precies waar Garage Italia Customs (GIC) om de hoek komt kijken. Het autoatelier onder leiding van de kleurrijke Lapo Elkann richt zich voornamelijk op cosmetische aanpassingen. Vaak leidt dat tot de meest bijzondere projecten. Dit keer is het eindresultaat verrassend ingetogen en misschien juist daardoor wel erg geslaagd.

Midnight Blue

Voor de GIC Stelvio Quadrifoglio is er gekozen voor de kleur ‘Midnight Blue’. Deze tint is nog donkerder dan Blu Monte Carlo en véél donkerder dan Blu Misano. De donkerblauwe lak wordt vergezeld door de nodige striping. Het is immers een product van Garage Italia Customs. Net uit het midden is een dikke streep in babyblauw en een smalle witte streep. Het is weer eens wat anders dan al die ‘Frozen Magno’-matte lakken met gekke kleurschakeringen.











De remzadels voor en achter zijn nu ook in het lichtblauw uitgevoerd, met een wit Alfa Romeo-opschrift. Heel erg fraai. Alle kleuren zijn afkomstig van BASF en zijn geinspireerd op de Alfa Romeo raceauto’s uit de jaren ’80. De laatste wijziging aan de buitenkant zijn de Akrapoviç uitlaten met koolstofvezel decoratie om de eindpijpen.

Interieur GIC Stelvio Quadrifoglio

Het belangrijkste is wellicht het interieur. Dat is aangepakt met nieuw nappaleder én alcantara. Nu is het leder van een Stelvio al erg fraai, dit nappaleder van Garage Italia Customs moet nog beter, mooier en zachter zijn. De koolstofvezel Sabelt-sportkuipen zijn voorzien van blauw alcantara en zwart leder.

In de hoofdsteunen van de GIC Stelvio Quadrifoglio zien we rode stiksels, die keurig matchen met de rode gordels. Meer kleur dan mogelijk is dan bij de standaard Stelvio Quadrifoglio, maar een iets afwijkende kleur had van ons wel gemogen. Stel je voor, cognac-bruin leder in zijn donkerblauwe Stelvio moet wel poep-chic staan. Als je genoeg geld meebrengt, zullen ze bij Garage Italia er geen probleem van maken.