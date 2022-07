De nieuwe grote, nee gigantische Porsche SUV is een enorm gevaarte! Maar wel lief voor de bloemetjes en de bijtjes.

Liefhebbers van grote Porsches opgelet! Er komt een nieuwe aan! Vlak na de milleniumwisseling konden we kennis maken met de Porsche Cayenne, een crossover-SUV met een Porsche-badge. De auto was een extreem groot succes, zoals jullie weten. Sterker nog, de Cayenne boorde een nieuw marktsegment aan waar binnenkort zelfs Ferrari zich mee gaat bemoeien.

Dat autofabrikanten zich vervreemden van hun merkwaarden is niet vreemd. Ten eerste zit je met milieuwetgeving die bepaalt welke techniek er onder de kap ligt. Ten tweede heb je te maken met wat de klant wil. Wij, de niet nieuw kopende hyper-kritische puristen, worden helemaal blij van een sportwagen met achterwielaandrijving, een handbak en een atmosferische motor. Echter, de de klant wil gewoon een grote crossover met en sportpakket.

Gigantische Porsche SUV

Tel die twee eisen bij elkaar op en het zal je niet verbazen dat er een gigantische Porsche SUV op komst is. Dat laat Porsche CEO Oliver Bluhme weten. Het gaat om een nieuwe, gigantische Porsche SUV met volledig elektrische aandrijving. De auto gaat gebouwd worden in de fabriek in Leipzig. Het is dus niet een nieuwe Cayenne, die wordt namelijk in Bratislava gemaakt.

Porsche wil met de nieuwe gigantische SUV een nieuwe markt aanboren waarbij de marges nog groter zijn. Het is licht cryptisch omschreven, maar we gaan ervan uit dat deze auto nog een maat groter zal zijn dan de Cayenne. Denk dus aan een auto als de BMW X7, Mercedes-Benz GLS en Range Rover.

Elektrisch

Maar dan wél elektrisch. Om een idee te geven hoe de gigantische Porsche SUV eruit kan zien, hebben we de afbeeldingen van een Cayenne iets uitvergroot.

Met deze auto heeft Porsche kan Porsche hard werken om de volledige modelrange range in 2030 voor 80% elektrisch te krijgen. De opvolgers van de 718 Boxster en Cayman zullen geheel elektrisch zijn.

Ook de volgende Porsche Macan zal geheel elektrisch zijn. Daarbij is er natuurlijk ook een Porsche Taycan. Op deze wijze kunnen de Duitsers de Porsche 911 als laatste voorzien van zo’n generieke zoemdoos met accupakket.

Via: Motor1.com