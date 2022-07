General Motors voorbij aan Tesla met goedkope EV

Je gaat het niet geloven, maar deze mevrouw doet dat wel. General Motors zal voorbij aan Tesla gaan over drie jaar.

Een dag geen Tesla-nieuws, een dag niet geleefd. Ook op deze snikhete dag komt er nieuws bovendrijven dat te maken heeft met, jawel, Tesla! In dit geval gaat het om General Motors. De oude automotive reus is op dit moment bezig met een inhaalslag.

In tegenstelling tot Tesla is GM ietwat laat begonnen met het bouwen van elektrische auto’s op grote schaal. Vorig jaar zei GM CEO Mary Barra dat het concern meer elektrische auto’s zal bouwen dan Tesla. Nu is dat niet direct vreemd, GM is immers een veel groter concern dat nu ook al meer auto’s verkoopt.

General Motors voorbij aan Tesla?

Kijken we naar de verkoop van elektrische auto’s, dan doet Tesla het (heel) erg veel beter. Op de thuismarkt verkocht Tesla 350.000 EV’s tegen 25.000 van GM. Au! Dat is een enorm verschil. Maar, volgens Mary Barra komt het helemaal goed, want General Motors heeft een plan! Ze hebben bekendgemaakt hoe ze het voor elkaar willen krijgen.

Volgens haar is enorme behoefte aan een betaalbare elektrische auto. Eentje die verkocht kan worden voor 30 tot 35 mille. Op dit moment is GM druk bezig om de toelevering-infrastructuur op gang te krijgen. Met name de accu’s (toch een essentieel onderdeel van een EV) zijn een uitdaging.

Dat GM stellig vasthoudt aan het ambitieuze doel, siert ze wel. Echter, het opschalen van de productie is op dit moment het grootste probleem voor heel veel fabrikanten. Nieuwkomers als Rivian, Lucid en dergelijke komen nauwelijks van de grond.

Eh, Bolt?

Om wat voor auto het gaat, is ons niet helemaal duidelijk. Ook vinden we het een klein beetje frappant, want GM heeft al zo’n auto! De Chevrolet Bolt is namelijk een compacte EV die je voor 31.500 dollar kan kopen. De auto – die stiekem helemaal niet verkeerd was – heeft nooit potten kunnen breken qua verkopen.

In Nederland kennen we de auto als de Opel Ampera-e. Ondanks ons fiscale beleid was het in Nederland best een prijzige auto, waardoor de meeste bijtellingsknuffelaars kozen voor de superieure Tesla Model 3.

Het is allemaal heel erg ironisch. Want het was JUIST General Motors dat met de EV-1 een van de eerste goede elektrische auto’s had gebouwd. Het was ook die auto waardoor Elon Musk geïnspireerd raakte om verder met de techniek te gaan.

