Ghibli Trofeo is nu helemaal perfect

De nieuwe stance van de Ghibli Trofeo is precies helemaal goed. Niets meer aan doen.

De Maserati Ghibli Trofeo is een van de gaafste sportsedans van dit moment. Er zit een loeisterke V8 in die enkel en alleen de achterwielen aandrijft. Heel erg leuk allemaal. Het leukste is misschien wel dat de auto er nauwelijks sneller uitziet dan de auto waarvan hij is afgeleid (de reguliere Maserati Ghibli).

Dat is op zich niet erg, want een Maserati-eigenaar hoeft niets uit te leggen. Die wordt niet snel opgewonden van extra spoilers en een widebody. Maar gelukkig is er ook een tussenweg die de Duitse onderstel specialisten van H&R aanbieden.

Voor de broodnodige context, dit is de standaard Ghibli.

Ghibli Trofeo

Elke week hebben ze een paar nieuwe setjes in de aanbieding en die passeren niet allemaal de revue. Maar de accessoires voor de Ghibli Trofeo van de M156-generatie wilden we je niet onthouden.

Je kan bij H&R voor veel onderdelen terecht om de wegligging te verbeteren en ditmaal hebben ze dat bij de Ghibli Trofeo gedaan.

Ten eerste is er een setje verlagingsveren. Ze hebben het heel erg subtiel gehouden bij H&R: de vooras zakt 30 millimeter, de achteras 20 millimeter.

Dan heb je meteen de hangende bips aangepakt die veel auto’s tegenwoordig hebben. Deze set kost 444 euro in de BTW (wel de Duitse Mwst).

Spoorverbreders

Ten tweede is er een setje spacers, de H&R Trak+ spoorverbreders. Je kunt kiezen uit de kleur zwart of grijs. Ook hier maakt H&R het niet té bont. Zowel voor als achter zijn ze 12 millimeter breed.

Een eenvoudige rekensom leert ons dat je per as dus 24 millimeter grotere spoorbreedte hebt. De spacers kosten 230 euro exclusief montage. Dus voor een kleine 1.000 euro ben je klaar en is je Ghibli Trofeo helemaal af!

