Special: Porsche Cayenne (955)

Een ambitieuze arrogante alleskunner voor de anti-puristen.

Puristen. Je kan er eigenlijk vrij weinig mee. Met Porsche puristen wordt dat uitvergroot. We gaan even terug naar 1995. Porsche heeft op dat moment 3 modellen in de aanbieding: de 968, 911 (993) en de 928. Van alle drie de auto’s stamt de basis gewoon uit de jaren ’70. Dankzij frisse bumpers, nieuwe lampen en diverse updates houdt Porsche zijn modelgamma aan. Als sportauto’s waren ze fantastisch, maar om er geld mee te verdienen bleek bijzonder lastig. Er moest dus echt een grote ommezwaai plaats vinden. Niet alleen om Porsche relevant te houden, voornamelijk om het te laten bestaan. Dankzij Mercedes (500 E) en Audi (RS2) kon Porsche wat extra geld verdienen, maar het was duidelijk: er moest iets gaan gebeuren en wel heel snel.

Het eerste wapenfeit daarvan was de Boxster. In de jaren ’90 was er sprake van een Roadster Revival. Elk merk moest er eentje hebben. Denk aan auto’s als de Mazda MX-5, MG F, Fiat Barchetta, Mercedes-Benz SLK en BMW Z3. Porsche zag nét boven die Duitse twee ruimte voor een sportwagen met middenmotor, de Boxster (986). De Boxster was een verademing: de auto was veel moderner dan de andere Porsches. Niet alleen de auto zelf, maar ook het productieproces. Tot voorheen waren de fabricage- ontwikkelingskosten veel te hoog. Dankzij hulp van specialisten van Toyota leerde Porsche hoe ze beter en goedkoper auto’s in elkaar konden zetten. De Boxster was meteen de basis voor de komende 911, zodat de kosten verspreid konden worden. Vergeet niet: Porsche was bijna kopje onder gegaan.

Het merk zag wel in dat het niet voldoende zou zijn. De Boxster verkocht erg goed, maar de marges waren niet erg hoog. De marges zijn bij een 911 uiteraard hoger, maar ook daar zet je geen honderdduizenden per jaar weg. Er moest dus een cashcow komen. Porsche had al zitten experimenteren met een vierdeurs 911, de 989. De auto was bruikbaarder dan welke Porsche dan ook. Ondanks dat Porsche niet onwelwillend tegenover een dergelijke auto stond, was de potentie te laag. Porsche was van mening dat het segment van grotere sedans een nogal conservatieve is. Het idee werd in de ijskast gezet.

Dus wat te doen? Er werd gekozen voor een SUV. Vergeet niet dat dat type auto eigenlijk nog niet bestaat op dat moment. Auto’s als de Toyota Land Cruiser en Mitsubishi Pajero zijn noeste werkpaarden met lederen bekleding. De Jeep Grand Cherokee en Range Rover zijn auto’s waarmee je in het terrein nog echt uit de voeten kan. De reden voor een SUV was simpel. Porsche voorzag dat dat dat segment enorm zou groeien. Opkomende markten als de India en Rusland zouden eeen enorme afzetmarkt kunnen zijn. Ondanks dat het percentage rijke mensen daar klein is, zijn de aantallen uitstekend. Ook zijn de wegen niet altijd van goede kwaliteit in die contreien, waardoor extra bodemruimte geen onnodige luxe is.

Dan is het dus duidelijk dat het een SUV moet worden, maar wel eentje die Porsche-waardig is. De auto moet een waanzinnige wegligging hebben en ongeëvenaarde prestaties bieden. Dat is nogal een uitdaging. Porsche heeft ook absoluut niet de financiën in huis om zo’n auto te ontwikkelen. Gelukkig vindt het een partner in de vorm van Volkswagen. Volkswagen is op dat moment bezig aan een langdurige ego-trip van Ferdinand Piëch. Piëch wil naast een over-ambitieuze limousine ook een SUV aan het modellengamma toevoegen. Samen worden de Touareg en Cayenne ontwikkeld. De auto’s delen een groot gedeelte van hun techniek. In basis zijn het dezelfde auto’s. Je kan de deuren gewoon uitwisselen, alhoewel de handgrijpen iets afwijken.

De Porsche Cayenne werd voorgesteld in 2002. De auto sloeg in als een bom. Hoe kon Porsche zo iets wanstaltigs op de markt brengen? Het was een lompe SUV, maar dan met een 911 neus er opgeplakt. De achterkant was juist rechttoe recht aan. Uiteindelijk is dit ontwerp natuurlijk een meesterzet. Het is overduidelijk een Porsche en dankzij die rechte lijnen is het ook een praktische SUV.

In eerste instantie is de Cayenne leverbaar in twee smaakjes: de Cayenne S en de Cayenne Turbo. De Cayenne S heeft een 4.5 liter V8 onder de kap met 340 pk bij en 420 Nm. Daarmee kwam de Cayenne S tot acceptabele prestaties. 0-100 km/u duurde 7,2 seconden en de topsnelheid bedroeg 242 km/u. De Cayenne Turbo deed daar een heel flinke schep bovenop. Dankzij de biturbo-setup leverde het 4.5 V8 blok nu ineens 450 pk en 620 Nm. In 5,6 seconden knalde de Cayenne Turbo naar 100 km/u en als je het gas erop houdt is 266 km/u mogelijk. Dat was voor die tijd echt bizar snel voor zo’n type auto. De Cayenne Turbo had standaard een zestraps automaat, de Cayenne S had standaard een handgeschakelde zesbak, alhoewel de meeste klanten ook hier kozen voor de automaat. Aan de buitenkant waren de verschillen niet zo groot. Naast de badges kon je het zien aan de uitlaten (bij de S 2×1, de Turbo 2×2) en aan de voorkant. De S had een spijl in de luchtinlaat aan de voorkant, bij de Turbo was dit helemaal open.

Maak niet de fout door te denken dat de Cayenne een opgehoogde stationwagon is. Iets dat we tegenwoordig wél vaak zien bij veel ‘crossovers’. De Cayenne stond namelijk wel degelijk zijn mannetje in het terrein. Ten eerste was er de genereuze bodemspeling. In het geval van luchtvering was deze ook nog eens instelbaar. Uiteraard had de auto permanente vierwielaandrijving, maar ook een variabel differentieel om het vermogen naar de wielen met de meeste grip te sturen. Natuurlijk was het geen match voor een Defender, maar in vergelijking met auto’s als de Jeep Grand Cherokee en Range Rover kon de Cayenne redelijk meekomen. Kijk je naar twee andere vroege SUV’s zoals de Volvo XC90 en BMW X5, was het verschil aanzienlijk. De Cayenne maakte er gehakt van op onverhard.

Op verhard ook trouwens. Vergeet niet dat het een Porsche is: de opgavecijfers waren redelijk behoudend. De Cayenne Turbo was een absoluut monster. Zelfs op het circuit moest je heel hard trappen om erachter te komen dat de hoge opbouw en het enorme gewicht nadelig uitpakten. Niet alleen de concurrentie werd van de mat gespeeld, de Cayenne Turbo kon het tempo van een redelijke Boxster of basis-911 bijbenen.

Voor wie de achtcilinders net even teveel van het goede vond, kwam er een variant onder de Cayenne S, simpelweg Cayenne genoemd. De Cayenne had een VR6 onder de kap met 250 pk. Het was de motor die Volkswagen ook gebruikte in de Touareg. Ook bij deze variant was het mogelijk om te kiezen uit een automaat of handbak. Omdat de Cayenne een zware auto was, had dat wel zijn uitwerking op de prestaties. Met een standaard Cayenne heb je tegen een 924 eigenlijk geen kans. 0-100 in 9,7 (!) seconden en een topsnelheid van 214 km/u. Kocht je de V6 voor het verbruik? Nou, nee. In de praktijk moest je flink het rechterpedaal bezig houden om een voorwaartse motie te bewerkstelligen. De stelregel bij een Cayenne is simpel: altijd 1 op 6. Of je nu een V6 of een turbo hebt. Doe je iets rustiger aan, dan haal je 1 op 6,5 en als je haast hebt wordt het 1 op 4. Gelukkig zijn alle Cayennes voorzien van een 100 liter tank.

Het hoeft geen betoog dat de Cayenne een doorslaand succes bleek. Porsche had goed ingeschat dat de SUV zo populair zou worden. Wat daarbij ook hielp was dat de SUV wereldwijd populairder werd. In Noord-Europa houden we van stationwagons, maar die zijn nergens anders te slijten. Kleine sedannetjes raak je hier niet kwijt, maar in Zuid-Amerika willen ze niet anders. De Cayenne was echt overal populair. Uiteraard was Amerika de grootste markt voor de Cayenne. Speciaal voor de Amerikaanse markt kwam Porsche met de Cayenne S Titanium Edition. Deze uitvoering kreeg standaard 19” velgen, bi-color interieur, stoelverwarming vóór en achter, wat grijze alu-interieurfratsen en wat kleine details aan de buitenkant om duidelijk te maken dat jouw Cayenne S net wat bijzonderder en unieker is dan die van de buurman.

Dat is een ander aspect van Cayenne rijden. In 2002 was je nog uniek, maar in de jaren erna stonden de parkeerplaatsen bij de lokale supermarkt, golfclub en het bordeel vol met Cayennes. Er braken gouden tijden aan voor Porsche veredelaars zoals Gemballa, TechArt, Hamann, SpeedArt en Lumma. De meest wanstaltige bodykits werden erop gemonteerd met bizar grote wielen. We deden zelfs ooit een rijtest met de Cayenne van JE Design. De V8 bleek redelijk eenvoudig te kietelen naar 600 pk of meer. Ook het interieur kreeg vaak een complete make-over met de meest foute kleurstellingen en versiersels. Voor de tuners was de Cayenne een zeer welkome auto. Want aan de puristen gingen ze geen geld verdienen en ondanks de meest bizarre creaties die je soms voorbij ziet komen, verkopen tuners voornamelijk uitlaatjes, velgen en een spoilertje.

Ook Porsche spinde wel garen bij de personalisatie van de Cayenne. Via Porsche Exclusive kon de vermogende klant kiezen uit bijzondere lakken en bekledingen. Ten opzichte van de tuners was het minder uitgesproken. Wel een voordeel was dat je Porsche Cayenne een originele fabrieksauto was. Ook was het mogelijk om de Cayenne Turbo te voorzien van meer vermogen. Voor een behoorlijk bedrag kon je het WLS-pakket aanvinken. Het vermogen steeg dan naar 500 pk en 700 Nm. Die motor was ook de basis voor het absolute topmodel, de Cayenne Turbo S. Deze had 520 pk en 720 Nm. De Cayenne Turbo S was uiteraard de snelste Cayenne (en daarmee ook de snelste SUV) die je kon krijgen. Het ding katapulteerde in 5,3 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid bedroeg 270 echte kilometers per uur. Het verbruik bij die snelheid was overigens desastreus, maar hey: die 270 haalde die baksteen op wielen wel even.

De Porsche Cayenne van de 955 bleef tot 2007 in productie. Daarna nam de 957 het stokje over. In principe was dit niet meer dan een ingrijpende facelift dan een compleet nieuw model (rijtest). In die vijf jaar heeft de Cayenne voor twee belangrijke dingen gezorgd. Ten eerste hebben ze de ontwikkeling van de SUV in een stroomversnelling gebracht. Zowel op het gebied van comfort, prestaties en capaciteiten is het een meesterwerk. Het andere is misschien wel belangrijker: dankzij de Cayenne bestaat de Porsche showroom gewoon nog, waar de purist zich altijd nog kan verlekkeren aan diverse 911’s en Boxsters. Dat alleen is al goed genoeg. Het is een SUV, maar dan wel de Porsche onder de SUV’s. Dat kan geen purist ontkennen.