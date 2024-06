Gigantische voorraad onverkochte Tesla’s te zien vanuit de ruimte

Psst, Tesla kopen? Er staat nog een gigantische voorraad Tesla’s ergens.

Aandeelhouders tevreden houden met flinke productieaantallen is één. De auto’s daadwerkelijk verkopen is een tweede. Als dat laatste niet lukt zit jet met een probleem. Dat probleem is nu voor Tesla serieus, want het merk heeft te maken met een gigantische voorraad auto’s.

Meer aanbod dan vraag. De laatste jaren was het vaak andersom in autoland. Dat effect houdt een keer op. Net als dat het trucje van eeuwige prijsverlagingen op een gegeven moment niet meer werkt. Zo’n beetje iedereen die een Tesla wilde hebben heeft er nu wel eentje. De prijsverlagingen van de laatste tijden heeft er niet voor gezorgd dat de Model 3 of Model Y gigantisch in trek blijven.

Voorraad Tesla’s: 50.000 onverkochte auto’s

In de Verenigde Staten zijn er veel meer Tesla’s geproduceerd dan er verkocht worden, daardoor heeft merk een grote ongewenste voorraad opgebouwd. Volgens Sherwood News (via Jalopnik) staan bijna 50.000 onverkochte auto’s te wachten op een eigenaar op het terrein van Tesla van een Gigafactory in Texas. De voorraad is zo groot dat deze te zien is met satellietbeelden vanuit de ruimte.

In het eerste kwartaal van dit jaar produceerde Tesla 433.371 auto’s. Het Amerikaanse automerk heeft deze voertuigen niet allemaal gemaakt op basis van openstaande bestellingen. Een deel werd geproduceerd in hoop dat ze later alsnog verkocht zouden worden. De vraag bleef echter uit, waardoor het merk opgezadeld werd met tienduizenden auto’s. Toch zonde dat die staan te verstoffen op een parkeerplaats. Van de 433.371 geproduceerde auto’s waren er 386.810 daadwerkelijk verkocht.

Wie gaat ze kopen?

De vraag is of Tesla de auto’s gaat kwijtraken. Natuurlijk, met weer een dump in de prijs slijt het merk de auto’s wel. Een Model 3 of Model Y goedkoper aanbieden dan de concurrentie maakt het meteen de aantrekkelijkste elektrische auto. Maar Sinterklaas spelen is er niet bij voor Tesla, er moet wel geld in het laatje komen.

Volgens een woordvoerder van Tesla is het allemaal minder dramatisch dan het lijkt. Vaibhav Taneja, de financiële topman van het merk, zegt dat ze verwachten dat de voorraad in dit kwartaal weer flink afneemt. Tesla heeft er dus wel vertrouwen in dat ze al die auto’s gaan kwijtraken. De satellietbeelden zullen op termijn laten zien of dat inderdaad het geval gaat zijn.