Wat kost een 680 pk Panamera Turbo S E-Hybrid vandaag de dag?

Het topmodel van de Porsche Panamera van jaren terug, wat betaal je nu voor een Panamera Turbo S E-Hybrid op Marktplaats?

Nu kijken we niet meer op van de hybride modellen van Porsche. Voor de 911 was het misschien groot nieuws, maar dit zag iedereen van een miljoen kilometer afstand aankomen. Het 992-platform was immers vanaf dag één al voorgesorteerd op elektrificatie.

Specs

Jaren terug was een hybride performance auto van Porsche nog iets nieuws. Ja, je had de Cayenne hybride maar dat was niet bepaald vuurwerk. De Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid was dat in 2017 wél. Porsche combineerde de 4.0 liter biturbo V8 met een elektromotor. Dit resulteerde in 680 pk aan systeemvermogen.

Deze bak voor de betere manager combineerde het beste van twee werelden. Als je de benen gaat strekken staat een roffelende achtcilinder voor je klaar. Voor korte woon-werk afstanden of een ritje naar de supermarkt was de 14,1 kWh lithium-ion batterij voldoende om volledig elektrisch te rijden.

Volgens Porsche kun je er 50 kilometer elektrisch mee rijden. Dat was toen nog volgens de oude NEDC-methode. De leeftijd van de accu en die achterhaalde fabrieksopgave in het achterhoofd moet je blij zijn met 15 tot 20 kilometer range onder allerlei omstandigheden.

De V8 levert 550 pk, de elektromotor is goed voor nog eens 136 pk aan vermogen. De Panamera Turbo S E-Hybrid van deze generatie sprint in 3,4 seconden naar honderd kilometer per uur. De topsnelheid bedraagt 310 km/u. Waarden die ook bij een moderne Ferrari passen, maar dan in een luxe limo van meer dan 2.000 kg.

Destijds begon het feest bij een kleine twee ton in euro’s. Dan moest je nog beginnen aan opties aanvinken. Iedereen weet dat het bij een Porsche dan pas echt begint, laat staan bij een Panamera waar je allerlei moois en lekkers kunt aanvinken.

Goedkoopste Panamera Turbo S E-Hybrid van Marktplaats

Fast forward, we zijn in 2024. Zeven jaar na de introductie van de Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, dus wat doet de goedkoopste op Marktplaats? De hybride sportlimo is verkrijgbaar als reguliere Panamera en als Sport Turismo. De goedkoopste Sport Turismo is enkele duizenden euro’s prijziger, dus we pakken de ‘gewone’ als voorbeeld.

De grijs metallic kleur is niet heel inspiratievol. De vrolijk gekleurde remklauwen op de standaard carbon keramische remmen geven tenminste nog een beetje flair. Je zult zelf de slingers moeten ophangen met deze occasion.

Qua opties zit het wel snor. Bijvoorbeeld een achterbank met massagefunctie, Bose audio, een elektrisch zonnescherm voor de achter- en zijruiten. Het zijn enkele highlights. Deze Panamera heeft 112.000 kilometer gelopen en staat te koop voor 79.944 euro. Dat is meer dan een ton aan afschrijving in zeven jaar tijd. De grootste klapper is qua afschrijving al gemaakt. Koop dan?