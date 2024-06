Goedkoper auto huren in het hoogseizoen!

De tijd van alsmaar duurder ligt achter ons, je kunt weer goedkoper een auto huren in het hoogseizoen.

Het ging bijna op de automatische piloot. Alles werd standaard de afgelopen jaren duurder. Het inflatiespook ligt achter ons en dat is merkbaar. Bij de Ikea zijn de prijzen gezakt, de supermarkten zijn gestopt met oneindig verhogen van de prijzen en ook op vakantie kun je het gaan merken deze zomer. Bijvoorbeeld met een huurauto. Na een voordeligere winter wacht nu een voordeligere zomer!

Goedkoper auto huren in 2024

Of je deze zomer vliegt naar Spanje, Italië of Kroatië. Op de meeste populaire Zuid-Europese vakantiebestemmingen kun je goedkoper een auto huren in het hoogseizoen in vergelijking met een jaar eerder. Dat blijkt uit een inventarisatie van Enterprise Car Sharing & Rental, de Nederlandse tak van Enterprise. Het grootste autoverhuurbedrijf ter wereld.

De gemiddelde prijs voor een weekje autohuren in de periode zaterdag 27 juli tot en met zaterdag 3 augustus komt neer op 476 euro. Dat is een daling van 18 procent in vergelijking met dezelfde week in 2023. Om tot die prijs te komen keek het autoverhuurbedrijf naar 18 locaties in Zuid-Europa en vergeleken ze de prijzen van het aanbod. Toch mooi meegenomen, al hebben Nederlanders vaak geen idee van de huurprijzen van een auto.

In 2023 moest je voor alles de portemonnee trekken, dus ook voor het huren van een auto. In het hoogseizoen van 2023 lagen de prijzen in de populaire vakantieplaatsen 35 procent hoger in vergelijking met de zomer van 2022. De prijzen voor het huren van een auto in het hoogseizoen liggen bijna de helft lager in vergelijking met twee jaar geleden. Het is nu de derde keer dat Enterprise Car Sharing & Rental de prijzen op deze manier op een rijtje zet.

Deals

Goedkoper een auto huren in het hoogseizoen is top, maar waar liggen de deals? Het Spaanse eiland Mallorca is 21 procent goedkoper in vergelijking met verleden jaar, een weekje auto huren kost zo’n 323 euro in het hoogseizoen. De duurste bestemming is Olbia op Sardinië, daar ben je 667 euro kwijt voor een week auto huren. Toch is dat 17 procent voordeliger in vergelijking met de zomer van 2023. In 2022 was je zelfs meer dan 1.200 euro kwijt voor een week autohuur.

De grootste prijsdaling is in Venetië. Het huren van een auto is 55 procent goedkoper in vergelijking met verleden jaar. Er zijn ook plekken waar het duurder is geworden. In Heraklion op het Griekse eiland Kreta steeg de prijs met 13 procent en in Malaga ligt de prijs zelfs 25 procent hoger. Laat je daardoor niet afschrikken, de Spaanse badplaats scoort met een weekprijs van 312 euro gemiddeld gezien vrij goedkoop. Kijken we dichter bij huis: In Amsterdam ben je in het hoogseizoen dit jaar zo’n 412 euro kwijt voor een week autohuur.

Lees ook: Politie noemt aanpak verkeershufters in huurauto’s een succes