Land Rover na 71 jaar terug in Amsterdam

Bekend grondgebied voor het werkpaard.

Ooit, ooit hadden we een succesvolle autobeurs op Nederlandse bodem genaamd de AutoRAI. Een beurs met historie, want in 1948 beleefde de klassieke Land Rover zijn werelddebuut in Amsterdam. Dit feit is inmiddels meer dan 71 jaar geleden en dit jaar komt die specifieke auto terug naar onze hoofdstad.

Land Rover heeft het klassieke pre-productiemodel gerestaureerd via de specialisten van Land Rover Classic. De auto zal worden meegenomen naar Masters of LXRY waar de 4×4 in volle glorie is te zien. Het is overigens helemaal niet zo vanzelfsprekend dat de Land Rover in handen is van het Britse automerk. De kleine bestelbus was jarenlang zoek en pas in 2016 dook de offroader op. Geheel toevallig (of juist niet) op nog geen vijf kilometer afstand van de fabriek waar hij destijds was gebouwd.

De klassieke bedrijfswagen zal naast de nieuwe Defender komen te staan. Laatstgenoemde is op Masters of LXRY voor het eerst in Nederland te zien. De show in Amsterdam is van 12 tot en met 16 december in de RAI. Hier kun je de Land Rover in het echt aanschouwen. De tijdlijn van de auto van 1948 tot nu check je hieronder.

Tijdlijn Land Rover pre-productienummer 7: