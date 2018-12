Lewis Hamilton gecrasht tijdens Superbike-test

Live to die another day.

Sinds het “tennisongeluk” van Juan Pablo Montoya in 2005, waardoor de destijds voor McLaren uitkomende Colombiaan twee Grand Prixs moest missen, staan Formule 1-teams overwegend negatief tegenover disciplinewisselingen van hun coureurs. Red Bull Racing, bijvoorbeeld, liet eerder dit jaar nog weten dat Max Verstappen geen omgekeerde Marc Marquez mag doen. Lewis Hamilton, die zelf een enorm zwak heeft voor de betere tweewielers, heeft zich dit weekend gewaagd aan een competitieve poging motorfietsen en dat ging maar net goed.

Nadat de Mercedes-coureur zijn vijfde kampioensseizoen in Abu Dhabi afsloot met een overwinning, besloot Hamilton niet af te koelen met een weverdiende rustperiode, maar pakte hij een vlucht naar Spanje om aldaar een stel Yamaha’s R1 aan de tand te voelen. De motoren waren geprepareerd door het World Superbike-team van Pata Yamaha, waarvoor de Brit Alex Lowes en onze eigen Michael van der Mark uitkomen.

Het is niet bekend of Lewis Hamilton tijdens de MotoGP- en World Superbike-tests in Jerez competitieve tijden heeft neer kunnen zetten, maar volgens het Italiaanse Gazetto dello Sport heeft de Formule 1-coureur zo nu en dan aardig met de ervaren rijders mee kunnen knallen. Hamilton sloeg echter iets door in zijn enthousiasme, want op een zeker moment verloor hij de controle over zijn Yamaha. In de snelle right-hander, bocht 7, gleed Hamilton onderuit. Naar verluidt was het gelukkig geen enorme klapper en Hamilton kwam er dan ook zonder kleerscheuren en/of botbreuken vanaf. Dat is maar goed, anders waren zijn kansen om Michael Schumacher te overtreffen als beste Formule 1-coureur aller tijden mogelijk flink geschronken.