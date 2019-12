Zo giga wordt de Tesla’s Duitse gigafactory

Wat in ieder geval gigantisch wordt: de productieaantallen.

Vorige maand was de kogel dan eindelijk door de kerk: Duitsland was uitverkoren om de Europese Tesla-fabriek te huisvesten. Om precies te zijn komt de fabriek in het idyllisch klinkende Grünheide te staan, onder de rook van Berlijn. Tesla kan de grote Duitse drie nu dus vanuit hun achtertuin het vuur aan de schenen gaan leggen.

De naam Gigafactory deed al vermoeden dat het om een vrij forse fabriek zou gaan. Hoe groot precies was nog niet bekend, maar Bild weet daar meer over te melden. De fabriek zal een oppervlakte van 300 hectare in beslag nemen. Voor degenen die voetbalvelden een betere oppervlakte-eenheid vinden: dat is 420 voetbalvelden. Volgens de plannen moet dit genoeg zijn om maar liefst 500.000 auto’s per jaar te produceren. Om dit alles voor elkaar te krijgen zal Tesla een investering doen van circa 4 miljard euro.

Terwijl de Duitse merken massaal arbeidsplaatsen aan het schrappen zijn, gaat Tesla juist werkgelegenheid creëren in Duitsland. Naar verwachting zal de Gigafabriek zo’n 10.000 man aan een baan kunnen helpen. De Duitse faciliteit wordt de vierde Gigafactory. De eerste twee bevinden zich op Amerikaanse bodem en de derde wordt momenteel in Shanghai uit de grond gestampt.

Vanwege de stijgende vraag is het zaak om niet te lang te wachten. De bouw zal dan ook volgend jaar van start gaan. Vervolgens moeten in 2021 de eerste auto’s van de band gaan rollen. Het zal daarbij in eerste instantie gaan om de Model Y en later ook de Model 3.

Bron: Bild