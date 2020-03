Giugiaro komt met een bizar drietal supercars

Verschillen zijn er, maar normaal is er niet bij dit drietal supercars van Giugiaro.

Er zijn een aantal namen die constant rondzweven door de autowereld. Namen die vele designs hebben aangeleverd maar er vervolgens niet hun eigen naam op hebben geplakt. Eén van die namen is Giugiaro. Oprichter Giorgetto Giugiaro hielp een halve eeuw geleden een aantal grote bedrijven met ontwerpen. Van zijn hand kwamen een groot aantal bekende auto’s, zoals de eerste VW Golf, Fiat Panda maar ook de BMW M1. Vroeger kon een automerk hulp van buitenaf goed gebruiken: tegenwoordig hebben ze vaker dan niet zelf een designstudio.

Dus wat doet de 81-jarige Giugiaro met zijn tijd? Gewoon, een beetje doedelen onder zijn eigen naam. Of nou ja, samen met zijn zoon Fabrizio heet hun bedrijf GFG Style. GFG staat natuurlijk voor Giorgetto & Fabrizio Giugiaro. Al eerder presenteerden zij de Kangaroo, een soort opgehoogde supercar voor terreinrijden.

Drie nieuwe ontwerpen lijken onder dezelfde categorie te vallen. Wederom alle drie supercars en wederom met de handtekening van Giugiaro. En ook zijn ze alle drie… apart. Het thema is de visie voor 2030.

GFG Vision 2030

Dat maakt de naam van de eerste creatie vrij logisch. Dit is de ‘gewone’ supercar. Deze is al wat ouder. Maar door zijn iets hogere instap is hij uniek vanwege het feit dat ze het een hyper-SUV noemen. Ja, echt. De specificaties zijn als volgt: volledig elektrisch, een batterijpakket van 90 kWh groot, meer dan 450 km bereik en een acceleratietijd van 3,8 seconden naar de 100. Alle vier de wielen worden aangedreven en de motor levert 680 Nm. Maar de focus ligt dus op het design. Dat is belangrijk.

GFG Vision 2030 Desert Raid

Nieuw is een versie van de V2030. De basis en de specificaties zijn gelijk aan de normale hyper SUV. Hij staat iets hoger op zijn poten, waarmee crossen door de woestijn niet onmogelijk is. Een kleurtje alsof ze ramen in het kleimodel hebben gezet maakt het geheel af.

Bandini Dora

De derde creatie is anders op meerdere manieren. Ten eerste is het geen toekomstvisie, maar een hommage. Bandini was een obscuur Italiaans automerk wat nooit zoden aan de dijk heeft kunnen zetten. GFG ontwierp wat volgens hun Bandini zou doen in 2020. Het is een roadster met een bizar ontwerp, vooral de Halo-achtige daklijn valt op. Over smaak valt niet te twisten…

De Dora heeft dezelfde motor en daarmee ongeveer dezelfde specificaties als de Vision 2030, maar dan met een snellere acceleratie (3,3 seconden). Want hoe mooi of lelijk het ontwerp ook is, het is wel gestroomlijnd.

Dit was GFG hun aas voor op de autoshow van Genève. In plaats daarvan mogen we ze digitaal aanschouwen.