Koop de enige tweezits AMG V8 met 4Matic

Kijk, dat is nog eens uniek. Toch?

De Mercedes-Benz G63 AMG is een enorm tegenstrijdige auto. Het juist die tegenstrijdigheid en de vele tekortkomingen van de Mercedes G63 die het zo’n briljante auto maken. Zonder de diepe dalen kun je niet genieten van de pieken.

G63 AMG

Nu moeten we er wel bij vermelden dat we dan dan vorige G63 AMG bedoelen. Mercedes heeft geluisterd naar de vele kritieken van de klanten. Op basis daarvan heeft Mercedes gewoon een heel puike auto gemaakt. De nieuwe G63 AMG is veel verfijnder en kwalitatief hoogstaander dan het oude model.

Schofterig duur

Natuurlijk is dat eigenijk wel hoe je het wil hebben. Een G63 AMG is schofterig duur, dus het mag ook wel. Gelukkig zijn er voldoende mensen die de upgrade maken naar het nieuwe model. Dat betekent dat de occasionmarkt overspoeld raakt met de G63’s van het vorige model. Is dit het moment voor de puristen om te speuren naar een koopje?

Relativeren

Nu moeten we twee dingen relatieveren: ‘overspoeld’ valt heel erg mee. We vonden zo’n 20 exemplaren van dit type. Het andere begrip dat we moeten heroverwegen is ‘een koopje’. Er is niet zo iets als een echt goedkope G63 AMG. De meeste beginnen net onder de ton. Althans, als je niet een omgebouwd jaren ’80 exemplaar op de kop wilt tikken.

Gelaendewagen

Dus daarom is misschien deze Geleandewgen een goed idee. Daar hoeft de verkopende partij maar 81.980 euro voor te hebben. Mocht je denken dat er een addertje onder het gras is, dat klopt. Er komt namelijk nog een beetje BTW over, Daarmee komen we op addertje nummer twee: het is een bedrijfswagen.

544 pk

Nu is de G63 AMG met zijn ladderchassis natuurlijk in eerste instantie een werkpaard. In plaats van een Toyota Land Cruiser of Dodge RAM kun je ook deze occasion overwegen. Je kunt er daadwerkelijk ook een flnke kar mee trekken. Ook op losse ondergrond. Dankzij de 5.5 liter V8 kun je ook snel van je plaats komen. De motor is goed voor maar liefst 544 pk en 700 Nm. Daarmee kun je in 5,4 seconden naar de 100 km/u knallen.

Minder fiscale nadelen

Wellicht zelfs ietsje sneller, want deze uitvoering is een stukje lichter. De achterbank is namelijk verwijderd. Niet omdat het een G63 AMG Black Series is, maar vanwege de fiscale voordelen. Nou ja, voordelen. Minder fiscale nadelen is misschien een betere omschrijving. Daarmee is het de enige vierwielaangedreven tweezitter van AMG. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken.