Met deze Italiaanse supercar kom je een stuk verder

Al moet je misschien wel even de banden aanpassen.

Het is een beetje een vreemde categorie auto’s, die van de ‘crossover supercars’. Dus een traditionele supercar, maar dan net even wat hoger op de poten. Het gaafste voorbeeld in deze categorie blijft toch wel de Mega Track. Een allesvernietigende supercar met een 6.0 V12 van Mercedes. Echt een succes werd die auto niet, misschien dat er te weinig overlap was met de andere producten van de fabrikant, namelijk Aixam invalidenauto’s…

Terug naar de bijzondere categorie van hoog op de poten staande supercars. De laatste toevoeging in dit extreem korte rijtje komt namelijk uit Italië. Het is de GFK Style Kangaroo. Die naam zegt jullie waarschijnlijk niet zoveel. De personen erachter echter wel. GFK Style is namelijk een samenwerkingsproject van Fabrizio Giugiaro en zijn vader, Georgetto Giugiaro. Ze hadden het idee al eerder met de ItalDesign Parcours. Toen nam VAG de gehele boel over en werd de conceptcar omgetoverd in de Audi Nanuk Concept.

Deze nieuwe auto is een soort evolutie van het originele idee, maar dan zonder de bemoeienis van Volkswagen: Giugiaro is namelijk weg bij ItalDesign. De GFK Style Kangaroo is een volledig elektrische supercar met vierwielaandrijving en vierwielbesturing. Het gehele koetswerk is gemaakt van koolstofvezel. De auto heeft een onderstel met instelbare rijhoogte. De hoogste is Off-Road, daarmee heeft de Kangaroo een bodemvrijheid van 26 centimeter. Voor de goede context, dat zijn zes hele centimeters méér dan de Tesla Model X, een auto die gek genoeg als ‘SUV’ gekenmerkt wordt. De tweede stand is ‘Road’, waarmee de auto zakt naar 19 centimeter. De laagste stand is Racing, waarmee de bodemvrijheid 14 centimeter bedraagt.

De auto heeft een 90-kWh accupakket, waardoor de actieradius zo’n 450 kilometer bedraagt. Omgerekend is het gecombineerde vermogen van de twee elektromotoren 483 pk. De auto moet in 3,8 seconden de 100 km/u aantikken. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u. De auto is in het echt te aanschouwen op de Salon van Genève.