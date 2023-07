Gele Giulia Quadrifoglio te koop in NL voor weinig

Natuurlijk, voor weinig is relatief, maar deze gele Giulia Quadrifoglio kost nieuw VEEL meer.

Vaak kijken we in de autowereld terug. Je weet wel, naar tijden toen het leven nog goed was. Toen motoren nog karakter hadden, we nog zelf schakelden en de auto’s niet zo zwaar waren. Op dit moment zijn auto’s als een Honda Integra Type-R (DC2), BMW M3 (E30), Lancia Delta HF Integrale onbetaalbaar aan het worden.

Al die auto’s waren nieuw niet echt een succes. De M3 verkocht dermate slecht dat BMW twijfelde om nog een opvolger te maken, bijvoorbeeld. Maar vaak hebben we met dat soort auto’s: hadden we ze maar gekocht toen ze goedkoop waren.

Niet dat de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio op de afbeeldingen een goedkope auto is. Maar je kan ‘m beter nu kopen voor het te laat is en ook jij in een Model Y moet gaan rijden van de samenleving.

Giallo Ocra

Ware individualiteit (niet te verwarren met ‘spirualiteit‘) begint dus met een Giulia en als het eventjes kan zo’n lekker dikke Quadrifoglio. Iedereen rijdt weg in iets Duits, maar dit is veel mooier én heeft een hogere topsnelheid! Het meest bijzondere is de kleur: Giallo Ocra! Dat is zo’n kleur die je in de configurator ziet staan en denkt “wat zou het tof zijn als iemand dat uitkoos!”.

En er is dus iemand die dat dus gedaan heeft! Dit exemplaar komt uit 2021 en is dus van na de eerste update, doch niet van de meest recente update.

Prijs gele Giulia Quadrifoglio

Alles valt en staat namelijk met de prijs. Die is met 89.500 euro eigenlijk best scherp te noemen. Natuurlijk, het is enorm veel geld, maar we hebben het over een amper twee jaar oude auto met slechts 16.728 km op de klok. Een nieuwe kopen kan ook, dan krijg je 10 pk extra en iets andere koplampen.

Maar dan ben je minimaal 130 mille kwijt. Het is ook niet dat ‘ie buiten op een braak liggend terrein naast een paar Dixi’s en een opgefokte Rottweiler staat, maar bij een paleis op de Veluwe die ze ook nieuw verkoopt.

Mocht je toch geen gele Giulia Quadrifoglio wensen, dan moet je even je mening bijstellen: want eigenlijk moeten we dit allemaal willen. Of kies een nieuwe. Zolang er over 20 jaar maar voldoende occasions overblijven. Occasions met prijzen zo hoog, dat we zuchten “hadden we ze maar 10 jaar geleden gekocht.” Dus doe het gewoon nu.

Enfin, de advertentie kun je hier bekijken!

Mat dank aan Martijn voor de tip!