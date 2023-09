Hoera! EU-ministers gaan akkoord met afgezwakte Euro 7

Er gaat feitelijk een streep door de Euro 7-eisen voor auto’s.

Alle autofabrikanten gaan er tegenwoordig prat op dat ze milieuvriendelijke auto’s bouwen, dus tegen strengere uitstootnormen zullen ze vast geen bezwaar hebben. Toch wel: de plannen voor de zeer strenge Euro 7-normen werden niet met open armen ontvangen door de autofabrikanten.

De kritiek was vooral dat het een berg geld zou kosten om auto’s te laten voldoen aan deze Euro 7-normen (waarmee auto’s dus nóg duurder worden), terwijl de milieuwinst uiteindelijk minimaal is. De fabrikanten betoogden dat dit geld beter besteed zou kunnen worden aan de ontwikkeling van EV’s.

Het waren overigens niet alleen de fabrikanten, maar ook diverse landen (waaronder Frankrijk en Italië) die protest indienden tegen Euro 7. Zoveel kritiek kunnen ze in Brussel natuurlijk niet naast zich neerleggen.

Dat doen ze gelukkig ook niet. Er is vandaag een belangrijke beslissing genomen: de EU-ministers zijn akkoord gegaan met een afgezwakte versie van Euro 7. Dat betekent concreet dat de eisen voor auto’s en bedrijfswagens gewoon hetzelfde blijven als onder Euro 6. Alleen vrachtwagens en bussen zullen hun uitstoot moeten verbeteren.

De Italiaanse minister Adolfo Urso is alvast heel erg in zijn nopjes met deze beslissing. Volgens hem is dit vooral goed nieuws voor fabrikanten die op kleine schaal auto’s produceren. Daarbij noemt hij specifiek “Ferrari, Lamborghini en Maserati, symbolen van ‘Made in Italy’, die rond de 50.000 auto’s per jaar produceren.”

Is hiermee alles in kannen en kruiken? Nee, dat nog niet. De Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie moeten samen nog tot een definitief plan komen. Maar hiermee is in ieder geval een belangrijke eerste stap gezet.

Bron: Automotive News Europe

Foto: @mickkok, via Autoblog Spots