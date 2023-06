Giulia Quadrifoglio facelift: nieuwe neus en meer power

De Giulia Quadrifoglio facelift is eindelijk keihard aangepakt. Net als de gewone.

De Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio is nog altijd een van de tofste sportsedans op de markt. Veel concurrenten hebben dit segment inmiddels vaarwel gezegd, dus het valt Alfa Romeo te prijzen dat ze alsnog een 500 pk sterke sportsedan bouwen.

Zoals jullie weten is onlangs de Giulia voorzien van een facelift. Tevens hebben we de speciale Anniversario-edities van de Giulia en Stelvio kunnen laten zien.

Die waren al voorzien van de facelift. Maar de ‘gewone’ Giulia Quadrifoglio facelift, die kenden we nog niet.

Niet schokkend, wel fraai

Natuurlijk zijn het geen schokkende wijzigingen, maar we hebben het hier over een Italiaanse sportsedan met meer dan 500 pk en achterwielaandrijving. Als er elke week een ander naafdop-design voor is, zullen wij jullie daar trouw over informeren.

In dit geval krijg je de nieuwe neus met de kenmerkende 3+3 koplampen. Ze doem wat doen denken aan de Alfa Romeo 159 en SZ. Je kan het slechter treffen. Aan de achterzijde krijgt de Giulia Quadrifoglio facelift dezelfde achterlichten.

Meer vermogen voor Giulia Quadrifoglio facelift

Qua techniek is er wel wat nieuws, want de opper-Giulia krijgt met de modelupdate meer vermogen: 520 pk in plaats van 510 pk. Alfa Romeo heeft afgekeken bij het motormanagement van de Giulia GTA en dat toegepast op de gewone Giulia facelift.

En ja, de Anniversario heeft óók 520 pk. In plaats van dat het speciaal voor dat gelimiteerde model is, hebben alle facelift Giulia Quadrifoglio’s die motor. Over prestaties wordt met geen woord gerept, maar het pre-facelift model ging in 3,7 seconden naar de 100 km/u en haalde een topsnelheid van 307 km/u.

Wel verklapt het Italiaanse merk dat je een mechanisch sperdifferentieel én Akrapoviç-uitlaat standaard meekrijgt. De 19 inch wielen zijn voorzien van lekker brede banden, waardoor je hopelijk de velg iets minder snel kan beschadigen in vergelijking met de Veloce.

Alle wijzigingen voor de Giulia Quadrifoglio facelift gelden uiteraard ook voor de Stelvio.