Nieuwe Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio wordt super sedan met 1.000 pk

Alfa Romeo levert geen half werk, de nieuwe Giulia Quadrifoglio krijgt 1.000 pk.

Het leukste aan elektrische auto’s is dat ze ongegeneerd veel vermogen kunnen hebben. Beetje ter compensatie van het verlies van het geluid laten we maar zeggen. De CEO van Alfa Romeo is Jean-Philippe Imparato en hij zegt dat er een topversie van de Giulia komt met een lekkere 1.000 pk aan boord. Waarom ook niet!

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio wordt elektrisch

De baas van het merk zei dat Alfa zich blijft inzetten voor elektrificatie. Dit betekent dat de gehele line-up van de Giulia over iets minder dan twee jaar geëlektrificeerd zal zijn. De Italianen hebben nog wat andere EV’s in petto’s, maar de Giulia zal er ook aan moeten geloven. Dit om onder meer klanten te behouden en aan te trekken. Het ontwerp van de auto is nog niet helemaal af, daar zijn ze dus nog mee bezig. Beetje haast is wel geboden, want de auto zal in 2025 af moeten zijn.

Goed, we kunnen van Alfa dus wat nieuwe, kleine EV’s verwachten. Deze zullen staan op het Stellantis CMP-platform. Denk aan een Alfa-versie van de Jeep Avenger of de Opel Mokka. Leuk natuurlijk, maar de grote sedans zijn interessanter.

Met name omdat andere merken steeds meer en meer van de sedans afstappen. SUV’s verkopen veel beter namelijk. Toch lijkt Alfa Romeo daar niet helemaal van overtuigd te zijn. De CEO zegt namelijk tegenover TopGear dat de Giulia terug is en dat ze een sedan ontwerpen met ‘een verbinding met het verleden, zonder de toekomst in gevaar te brengen’.

Sedan

Mooie woorden! En wij sporen hem alleen maar aan. Al die SUV’s op de weg, prima. Maar ons hart gaat vaak harder kloppen van een snelle sedan. En die snelle sedan zal echt snel worden. De elektrische Alfa Romeo Giulia zal een 800-volt architectuur krijgen, met snelle laadmogelijkheden. De actieradius zal richting de 800 kilometer gaan.

Als een echte Italiaan zit Imparato lekker op te scheppen. Hij zegt dat de topversie zomaar 1.000 pk kan hebben. Natuurlijk met vierwielaandrijving. Al dit moois brengt flink wat gewicht met zich mee. Daar is het merk zich van bewust en ze zijn dan bezig om de nadelen van de elektrificatie minimaal te krijgen.

Alfa Romeo’s koop je met passie. Met gevoel! Elektrisch rijden heeft dat minder. De CEO is er van overtuigd dat zij dit probleem gaan oplossen. Wij hopen het van harte.